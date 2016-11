Jugendzentrum stockt auf In der Furnierhalle im Werk I sollen doch Räume in der ersten Etage entstehen. Die war bisher gesperrt.

So sieht es in der Furnierhalle aus, hier ein Blick hinein zum Tag der offenen Sanierungstür im September. © nikolaischmidt.de

Das künftige Zentrum für Jugend und Soziokultur im früheren Waggonbau-Werk I geht in die Luft: In der Furnierhalle soll die erste Etage genutzt werden, bisher war das nicht vorgesehen. „Damit wird das Betreiberkonzept eher noch erweitert, als reduziert“, sagt der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Hintergrund: Bislang war die erste Etage in der Furnierhalle gesperrt. Dann aber stellte sich heraus, dass die Instandsetzung eines Wohn- und Bürohauses an der Hilgerstraße als Teil des Zentrums den gesteckten Kostenrahmen sprengen würde. Entsprechende Pläne sind daher vorerst auf Eis gelegt. Übrig bleibt die Furnierhalle – und eben ihre Zwischendecke.

In der derzeitigen Planungsvariante finde sich alles wieder, was sich der künftige Betreiber, der Verein Second Attempt, vorgestellt hat, so der Oberbürgermeister. Soziokulturelles Zentrum und Jugendzentrum in einem Gebäude vereint, bedeutet das. In der nun mit eingeplanten ersten Etage in der Furnierhalle sollen auf rund 250 Quadratmetern Räume für die soziokulturelle Arbeit entstehen. Wie groß die Räume im Einzelnen sein werden, ist offen. Denn sie bekommen flexible Wände. Im Erdgeschoss der Furnierhalle ist eine sogenannte Black Box geplant, ein schallisolierter Raum, in dem gefeiert werden kann. Der soll aber nicht das gesamte Erdgeschoss einnehmen, nur einen Teil. Der „Rest“ ist hier unter anderem für Technikräume und Bewirtschaftung vorgesehen. Oberbürgermeister Siegfried Deinege sieht in den neuen Plänen für das Zentrum „nicht eine Verkleinerung, sondern eine Anpassung“.

Natürlich, sagt der OB, versuchen die Planer zunächst ihre Forderungen durchzudrücken, das maximal Machbare eben. Wenn es so kommen würde, würden die Kosten für das Zentrum bei rund vier Millionen Euro liegen, weit über dem Limit. „Das ist ein ganz normaler Prozess“, sagt Siegfried Deinege. Er hat sich die Beteiligten an den Tisch geholt und klar gestellt: Mehr als die im Stadthaushalt festgeschrieben Gelder sind nicht drin, knappe drei Millionen Euro. Wichtig sei ihm, sagt der Oberbürgermeister, dass das vom Stadtrat beschlossene Betreiberkonzept umgesetzt werden muss, es bei der Sicherheit keine Abstriche geben darf und die Planungsstufe drei im Herbst erreicht wird, damit Fördermittel beantragt werden können. Das sei nun der Fall.

Trotz der veränderten Pläne, Kritik am Vorhaben soziokulturelles Zentrum im Werk I gibt es weiterhin. „Es gibt bisher immer noch keine Analyse, ob überhaupt ein Bedarf für so ein Projekt in der Stadt besteht“, bemängelt Renate Schwarze. Die SPD-Stadträtin steht dem Vorhaben schon lange kritisch gegenüber. „Es gibt in Görlitz ein breitgefächertes Angebot, es gibt viele Leute, die sich freiwillig in diesem Bereich engagieren. Warum an dieser Stelle denn nun noch etwas Neues?“, sagt sie. Zudem, gibt Renate Schwarze zu bedenken, sei es ja mit den knapp drei Millionen Euro an Investitionen nicht getan. „Über die Folgekosten wurde noch nicht geredet“, sagt sie. Natürlich, so Renate Schwarze, sei es wichtig, in der Stadt für die Jugend ein entsprechendes Angebot zu haben. Aber, so gibt sie zu bedenken, was wird etwa aus einer sanierten Stadthalle, einer Synagoge? „Jeder wird zu tun haben, die Räume zu füllen, jeder will sie auslasten“, sagt Renate Schwarze. Die Stadt, findet sie, solle sich in dieser Hinsicht auf das Wesentliche beschränken.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege denkt derweil schon daran, was mit der Nutzung der ersten Etage in der Furnierhalle auf Planer und Bauleute zukommt. „Wie viel Denkmalschutz muss sein? Welche Oberlichter werden eingesetzt? Es gibt eine teure und eine billigere Variante. Fragen, die nun noch zu klären sind“, sagt er. Immer wieder zusammensetzen, prüfen, verändern, das sei nun einmal der Werdegang eines solchen Projektes. Zeitlich, finanziell und inhaltlich liege jedenfalls alles im Rahmen, so der OB.

