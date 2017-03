Jugendzentrum für die Stadt gefordert Während des Jugendstadtrates kam die Sprache auf einen Anlaufpunkt in der Stadt. Davon sind nicht alle begeistert.

Neuntklässler der Oberschule Waldheim haben sich am Donnerstag als Jugendstadträte versucht. Sie hatten Sitzungsunterlagen vorbereitet. © Dietmar Thomas

Im Stadtzentrum von Waldheim gibt es derzeit keinen Jugendklub. Das bemängeln beim Planspiel Jugendstadtrat einige Neuntklässler der Waldheimer Oberschule am Donnerstag im Ratssaal. Sie hatten sich zur fiktiven Partei Freie Waldheimer Jugend (FWJ) zusammengeschlossen und beantragt: „Der Stadtrat möge beschließen, dass ein neues Jugendzentrum in Waldheim gebaut oder eingerichtet wird.“ Nutzen sollen es Jugendliche ab 14 Jahre. „Unter anderem sollen das Kulturzentrum an der Gartenstraße, das Chic und Shock, und die alte Post auf die Nutzbarkeit für einen Jugendklub geprüft werden“, ergänzten sie.

Das Ansinnen stieß nicht nur auf Gegenliebe. Vertreter der Fraktion Soziale Jugend Waldheim (SJW) meinen: In Massanei existiert mit dem Checkpoint bereits ein Jugendklub – wenn da keiner hingeht, warum soll es im Zentrum anders sein?

Die Fraktion FWJ hatte sich das Ganze so vorgestellt: Im Zentrum entsteht ein neuer Anlaufpunkt für die Jugendlichen. Dort können sie sich treffen, Wartezeiten, zum Beispiel auf den Bus, überbrücken und Geburtstage feiern. Sie hatten die Kosten wie folgt kalkuliert: 2 000 Euro pro Jahr Betriebskosten, 2 500 Euro jährlich für Einrichtung/Aufbau, 30 000 Euro für die Beschäftigung eines Sozialpädagogen sowie eine monatliche Miete in Höhe von 400 Euro. Finanziert werden solle das Vorhaben mit Unterstützung von Stadt, Landkreis und Spenden.

Einige Jugendliche bemängelten, dass es ohnehin schwierig sei, für die bestehenden Einrichtungen Sozialpädagogen zu finden. Zudem erschienen ihnen die geschätzten Betriebskosten von 2 000 Euro im Jahr – monatlich wären das rund 167 Euro – als zu niedrig angesetzt. Diese Meinung teilte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Gegen eine Einrichtung im Stadtzentrum spreche den Jugendlichen zufolge, dass es zu Ruhestörungen kommen könnte. Zudem ändere sich das Freizeitverhalten der jungen Leute. Ernst sagte: „In Massanei gibt es eine große Außenanlage. Die hätten wir an der Gartenstraße zum Beispiel nicht.“ Einige der Jugendlichen regten an, das geplante Geld besser in den Standort außerhalb der Stadt zu investieren.

Der Antrag der FWJ ist gescheitert. Elf Schüler stimmten mit „Ja“, 35 sowie Bürgermeister Ernst dagegen.

