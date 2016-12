Jugendzahnklinik als Alternative für Technisches Rathaus Wenn der Stadtrat den Umzug ins Heinke-Museum/Hauptsches Haus nicht mitträgt, untersucht die Verwaltung andere Varianten. An dem Vorgehen gibt es aber Kritik.

Die Verwaltung wird dem Stadtrat Anfang 2017 eine Machbarkeitsstudie für den Umzug des Technischen Rathauses vom Armeegelände in das Hauptsche Haus und das Dr. Curt Heinke-Museum vorlegen. Auf dieser Basis soll er entscheiden, ob er das will. Das teilte die Stadtverwaltung während der jüngsten Stadtratssitzung mit. Für den Fall, dass der Rat das nicht will, wird sie als nächste Alternative die ehemalige Jugendzahnklinik, Reitbahnstraße 1, prüfen, wie Baudezernent Ralph Höhne sagte.

An dieser Einzelfallprüfung gab es von den Fraktionen CDU und FUW/FBZ/FDP Kritik. Auf ihren Antrag hin hatte der Stadtrat die Verwaltung im März beauftragt, bis Oktober einen Überblick aller Möglichkeiten vorzulegen. Der Schwerpunkt sollte auf der Innenstadt liegen, zudem sollten unter anderem die künftig wahrscheinlich schlankere Verwaltungsstruktur, an Dritte vermietete Räume und die eventuelle Nutzung der Baugewerkeschule betrachtet werden. Es sei nicht darum gegangen, einen einzelnen Vorschlag präsentiert zu bekommen, sagte Oliver Johne (CDU). „Wir wollen endlich eine richtige Grundlage für die Entscheidung“, so Dietrich Thiele (FUW). Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hielt dagegen, dass dieses Vorgehen in drei Ausschuss- und einer Ratssitzung so besprochen worden sei.

Thomas Krusekopf (parteilos) wollte zudem wissen, wie lange der jetzige Standort noch betrieben werden darf. Man habe Bestandsschutz, antworte Höhne. Allerdings erfülle die Immobilie viele der gesetzlichen Vorgaben für ein Verwaltungsgebäude nicht mehr. Andreas Mannschott (FBZ) stellte daraufhin die Frage, ob man nicht unverzüglich reagieren müsse, weil man nun von dem Missstand weiß, und ob man sich, wenn etwas passiert, nicht strafbar mache. Eine Antwort darauf gab es nicht.

