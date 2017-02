Jugendwehren suchen Mitstreiter In Burkau und Uhyst ist Nachwuchs für die Brandschützer gefragt.

© Uwe Soeder

Die Jugendfeuerwehren Burkau und Uhyst suchen neue Mitglieder. Kinder ab acht Jahren dürfen mitmachen. Sie durchlaufen eine feuerwehrtechnische Ausbildung und beteiligen sich an Aktionen. Zur Uhyster Jugendfeuerwehr gehören aktuell sieben, zur Burkauer acht Kinder. 2016 absolvierten sie mit Jugendwart Jörg Pötschke 120 Stunden Ausbildung und 20 Stunden Jugendarbeit. Sie beteiligten sich am Kreisjugendfeuerwehrtag, der 140-Jahrfeier der Burkauer Ortswehr und erstmals an der 48h-Aktion. Infos gibt es bei Gemeindewehrleiter Enrico Jäkel unter 0174 3031742. (SZ)

