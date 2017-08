Jugendvereine wollen zusammenrücken Nach der Ideensuche gibt es jetzt erste gemeinsame Projekte. Mitstreiter sind willkommen.

Christoph Semper vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit ergagiert sich für Pulsnitz. © Archivfoto: René Plaul

Vernetzt ist heutzutage fast jeder. In Pulsnitz wollen sich jetzt Vereine miteinander vernetzen – nicht nur per Internet. Es geht um Vereine, Gruppen und Organisationen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und bisher mehr nebeneinander arbeiten, als voneinander zu profitieren und Informationen und Ressourcen zu bündeln oder Veranstaltungen oder Projekte gemeinsam zu organisieren.

Bei einem ersten Treffen sammelten die Initiatoren Ideen. Dazu gehört ein gemeinsames Kinderfest. Sommerferienangebote für 2018 sind im Gespräch und Weiterbildung. Das Thema Suchtmittelkonsum könnte dabei eine Rolle spielen. „Zu diesen und weiteren Themen werden wir uns nun intensiver austauschen, um dann in Projektarbeitsgruppen die gesammelten Vorschläge anzugehen“, sagt Christoph Semper vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit. Das zweite Treffen wird am 31. August, 19 Uhr im Jugendzentrum Westlausitz (Kirchweg 1, Oberlichtenau) stattfinden. „Wir möchten alle Interessierten herzlich dazu einladen“, sagt Christoph Semper. Es werde Informationen aus den Vereinen und der Stadt Pulsnitz geben und um aktuelle Probleme von Jugendlichen in der Region gehen. (SZ)

zur Startseite