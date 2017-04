Jugendverein hat große Pläne Jugend aktiv Harthe wünscht sich mehr Mitglieder. Dabei sind es schon 72. Doch die schaffen das Programm nicht allein.

In Vertretung für Vereinsvorsitzenden Ronny Walter übernimmt Martin Scheidig die Versammlungsleitung und hat fast eine Stunde lang über Projekte aus dem vergangenen Jahr zu berichten. Dass die Mitgliederzahl mit 72 stabil geblieben ist, freut alle, dennoch sollen es mehr werden: „Vor allem bei Veranstaltungen sind es immer wieder die gleichen wenigen Helfer. Das liegt nicht etwa an der Lust, sondern oft an der Zeit, Familienzuwachs oder daran, dass sie nicht in Hartha wohnen“, erklärt Martin Scheidig. „Darum brauchen wir neue junge Mitglieder, die uns unterstützen und dann später auch Projekte übernehmen können.“ Das erste soll der Frühjahrscrosslauf werden. Mit 79 Teilnehmern war die Veranstaltung 2016 etwas größer als davor. Einige Kinder haben bereits fünf Pokale gewonnen, was zeigt, wie etabliert der Lauf inzwischen ist. Ab diesem Jahr übernimmt eine sogenannte Jugendbrigade aus Schülern der 7. Klasse der Oberschule die Organisation, der Verein unterstützt sie. Damit der Lauf am 6. Mai stattfinden kann, treffen sich die Mitglieder am 1. Mai zum Arbeitseinsatz, räumen die Strecke auf und reparieren die schon wieder beschädigten Schilder des Trimm-Dich-Pfades. „Wir werden außerdem die Kraftarena fertigstellen“, kündigt Martin Scheidig an und zeigt Bilder von geplanten fünf neuen Stationen. In diesem Zusammenhang dankt er den vielen Firmen, die das Projekt unterstützen.

Doch auch der Verein selbst unterstützt viele Veranstaltungen in Hartha und den zugehörigen Ortschaften: beim Kindertagsfest, zum Brunnenfest und unter anderem zum Florianstag der Feuerwehr stellt er die Hüpfburgen und bringt seit einigen Jahren „Osterglanz“ in den Stadtpark. Die gepflanzten Narzissen und die bunte Dekoration im Park erfreuen die Besucher in jedem Frühjahr, alle vier Kindergärten beteiligen sich begeistert an der Aktion schönstes Osterei. Auf dem Weihnachtsmarkt ist der Stand von Jugend aktiv inzwischen ein kleiner Geheimtipp.

Das soll auch die im letzten August eröffnete Bücherlounge werden. Für die Terrasse der Bibliothek spendete der Verein ein Sonnensegel und Liegestühle, so dass jetzt hier während der Öffnungszeiten von Mai bis September gemütlich geschmökert werden kann. Damit das noch etwas angenehmer wird, hat, haben die Mitglieder Miriam Kornol vom benachbarten Eiscafé überzeugen können, ein Cocktail- und Kaffeesortiment anzubieten.

Die Stadt für alle Altersgruppen attraktiver zu machen, ist eines der Hauptanliegen des Vereins. Darum hat er beim großen Frühjahrsputz, organisiert mit der IG „Wir für ein schönes Hartha“, die Spielplätze der Stadt in Ordnung gebracht. Damit das auch nachhaltig so bleibt, soll es ab Mai zwei Spielplatzpaten geben, die kontrollieren, kleine Schäden beheben, größere dem Bauhof melden und Ansprechpartner sind.

