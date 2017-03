Jugendstadtrat will großes Sportturnier Das Event soll die Zusammenarbeit zwischen den Schulen stärken. Ein Stadtrat und ein Verein helfen dabei.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Was könnte Schüler verschiedener Häuser der Stadt besser zusammenbringen als der sportliche Wettkampf? Kaum etwas, meint der Meißner Jugendstadtrat (JSR). Das wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums am vergangenen Dienstagabend deutlich. Laut der Gruppe Schulvernetzung des JSR soll am Anfang des nächsten Schuljahres ein Turnier organisiert werden, an dem sechs Schulen der Stadt teilnehmen. Vorbehaltlich, dass eine freie Sporthalle gefunden werde, soll es Wettkämpfe in einer oder mehreren Ballsportarten geben. Als Zeitraum, in welchem der Sporttag durchgeführt werden könnte, nannte die Vorsitzende des JSR Laila Ipekli die Woche zwischen dem 28. August und dem 1. September 2017. Freie Kapazitäten werden nun von der Stadtverwaltung geprüft.

Da so ein Turnier auch Geld kostet, die Jugendlichen aber noch über kein Budget verfügen, haben FDP-Stadtrat Martin Bahrmann und der Vorsitzende des Meißner Gewerbevereins Uwe Reichel spontan in der Sitzung Hilfe zugesagt. So will Bahrmann Pokale und Medaillen für die ersten drei Plätze des Wettkampfes spendieren. Der Gewerbeverein will überdies Sachpreise spenden. Der Vorstand des JSR zeigte sich erfreut. Die Mitglieder des Gremiums wollen sich nun neben der Organisation auch um die Verpflegung von Schülern und Besuchern kümmern. So soll womöglich Geld für eigene Vorhaben gesammelt werden. Eines davon ist ein freies W-LAN an wichtigen Orten der Stadt, wie Schulen, dem Wellenspiel, Busbahnhof oder Porzellanmanufaktur. Um das Ziel zu erreichen, wollen die Jugendlichen nun mit Eigentümern und Mobilanbietern, der Verkehrsgesellschaft Meißen und Hoteliers das Gespräch suchen. So soll geprüft werden, ob das Ziel umgesetzt werden kann. Des weiteren will der JSR mit eigenen Mitgliedern den Frühjahrsputz der Stadt Meißen am 1. April unterstützen. Die nächste Sitzung findet am 30. Mai im Rathaus Meißen statt.

