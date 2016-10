Jugendstadtrat bildet erste Arbeitsgruppen

Im September hatte sich in Meißen der erste Jugendstadtrat (JSR) konstituiert. Besetzt ist er mit jeweils vier Vertretern der Freien Werkschule, Triebischtalschule, Gymnasium Franziskaneum, Lernförderschule, Landesgymnasium St. Afra, Pestalozzischule und Berufsschulzentrum (BSZ). Um möglichst zeitnahe Probleme der Jugend in der Stadt zur Sprache zu bringen und ggf. Besserungsvorschläge an die Stadträte weiterzugeben, haben sich nun erste Arbeitsgruppen aus dem Jugendstadtrat gegründet. Wie Pressesprecher Philipp Braunsdorf mitteilt, sind das die Gruppen: AG Kleinkunsthof, AG Schulvernetzung, AG öffentliches W-Lan und die AG Freibad Meißen. Anhand dieser Schwerpunkte möchte der JSR in nächster Zeit verstärkt den Kontakt zu den Stadträten suchen und damit ein starkes Sprachrohr der Meißner Jugend bilden. (SZ/mhe)

