Jugendschöffen gesucht Gefragt sind keine Fachleute, sondern aufgeschlossene Menschen im Alter zwischen 25 und 69 Jahren aus allen Bereichen der Gesellschaft.

Döbeln/Freiberg. Noch bis zum 31. März können sich Interessierte für das Amt des Jugendschöffen bewerben. Neu ist, dass sich auch bewerben darf, wer aktuell bereits in der zweiten Amtsperiode tätig ist. Im Rahmen dieses Ehrenamtes nehmen die Bürger an der Rechtssprechung teil und wirken in der Strafgerichtsbarkeit bei Amts- und Landgerichten in Verhandlungen gegen Heranwachsende und Jugendliche mit. Neben der Erstattung von Fahrtkosten und sonstigen Auslagen erhält der Schöffe eine Entschädigung für Zeitversäumnis und Verdienstausfall.

Interessenten für das Amt des Jugendschöffen können das Bewerbungs- und Vorschlagsformular auf der Homepage des Kreises unter www.landkreis-mittelsachsen.de ausfüllen. (DA)

