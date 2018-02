Jugendschöffen gesucht Wer Interesse hat, findet ein Formular im Internet.

© Sächsisches Staatsministerium der Justiz

Döbeln. Das Jugendamt sucht für die neue Amtszeit ab 2019 Jugendschöffen, die als ehrenamtliche Richter bei Amts- und Landgerichten in Verhandlungen gegen Heranwachsende und Jugendliche mitwirken. „Ihre Stimme hat bei Beratung und Abstimmung über das Urteil das gleiche Gewicht wie die eines Berufsrichters“, so Kreissprecher André Kaiser. Der Schöffe solle an maximal zwölf Sitzungstagen teilnehmen. Fahrtkosten und Verdienstausfall werden erstattet. „Die Jugendschöffen werden durch Wahlausschüsse bei den Amtsgerichten aus den Vorschlagslisten des Jugendhilfeausschusses gewählt“, so Kaiser. Diese Listen sollen im Jugendhilfeausschuss des Landkreises am 22. Mai beschlossen werden.

Wer Interesse hat, findet ein Formular im Internet. „Dieses ist vollständig ausgefüllt bis 31. März an das Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung Jugend und Familie, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg zu senden“, so Kaiser. Fragen beantwortet Volkmar Hanke unter Tel. 03731 799 6258 oder per E-Mail an volkmar.hanke@landkreis-mittelsachsen.de. (DA/sol)

www.landkreis-mittelsachsen.de

zur Startseite