Jugendschöffen fehlen An den Amtsgerichten im Kreis müssen fast 200 Stellen besetzt werden. Doch das Interesse an diesem Ehrenamt ist gering.

© Uwe Soeder

Bautzen/Kamenz. Der Landkreis Bautzen sucht händeringend Schöffen für die Jugendgerichte. Bis Mitte des Jahres werden für die Amtsgerichte in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda fast 200 Schöffen benötigt. Das Interesse an dem ehrenamtlichen Richterjob ist wie in den Vorjahren allerdings verhalten. Bereits die jetzigen Stellen waren nur mit Mühe und Not besetzt worden. Weil sich nicht genügend Interessierte meldeten, hatte der Kreis sogar auf Mitarbeiter aus der eigenen Verwaltung zurückgreifen müssen.

Für die Amtsgerichte in Kamenz und Hoyerswerda werden jeweils 48 Schöffen, für das Gericht in Bautzen 84 benötigt. Die Schöffen müssen zwischen 25 und 69 Jahren alt sein, über die deutsche Staatsbürgerschaft und besondere Erfahrungen in der Jugenderziehung verfügen. Bewerbungen sind bis Ende März möglich. (SZ/sko)

Weitere Informationen gibt es im Internet:

www.landkreis-bautzen.de/598.html

