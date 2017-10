Jugendlicher Übermut nach nächtlicher Feier Ein Angeklagter aus Reichwalde hat am Amtsgericht Weißwasser einen mächtigen Denkzettel bekommen. Der hätte aber nicht sein müssen.

Symbolbild: Die Freiheitsstrafe wandelte Amtsrichter Ralph Rehm in eine satte Geldstrafe um. © dpa/dpaweb

Reichwalde/Weißwasser. Ulrich W.* (23) aus Reichwalde ist am 14. Mai 2017 um 6 Uhr mit seinem VW Golf durch Weißwasser gefahren, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hat. An einer Baustelle der Strabag an der Hegelpromenade hielt er an und entwendete dort eine Warnbake mit Absperrband im Wert von 100 Euro und ein Kunststoffrohr. Ein Anwohner rief die Polizei und die Beamten stellten um 6.13 Uhr bei der Kontrolle in der Karl-Liebknecht-Straße fest, dass der Reichwalder auch noch ein Messer mitführte. Die um 7.13 Uhr vorgenommene Blutentnahme ergab eine Alkoholisierung von 1,4 Promille. Nun musste sich Ulrich W. wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in zwei Fällen und einem Diebstahl mit Waffen vor dem Amtsrichter verantworten.

Als Jugendlicher gilt Ulrich W. im Sinne des Strafrechts nicht mehr, doch was sich der bis dato nicht Vorbestrafte mit einem sicheren qualifizierten und gut bezahlten Arbeitsplatz einfallen ließ an diesem Sonntagmorgen, das wusste er selbst nicht mehr. Eben stand wohl doch noch jugendlicher Übermut Pate. Gepaart mit zuviel Alkohol. Gefeiert hat er die ganze Nacht im Eisstadion, da war Party. Anschließend fuhr er vom Eisstadion in die Hegelpromenade, um bei der Freundin zu schlafen, doch die machte nicht auf. Und so nahm dann das Ganze seinen unheilvollen Lauf, welches Ulrich W. zum größten Unsinn seines bisherigen Lebens trieb. Die Warnbake der Strabag samt abgerissenem Absperrband bekam er in den Kofferraum des Polo noch rein, das Kunststoffrohr war für den Polo zu groß. Gebrauchen konnte Ulrich W. das alles ohnehin nicht. Ehe er wegfahren konnte, erwartete ihn in der Karl-Liebknecht-Straße bereits die Polizei. Der von der Strabag angesetzte Sachschaden mit 100 Euro war ohnehin im untersten Bereich, wenn da nicht noch das Messer gewesen wäre. Dabei handelte es sich um ein „Einhandmesser“, das hatte der Angeklagte bei der polizeilichen Feststellung vor Ort in der Hosentasche. Vorher zerschnitt er damit das Absperrband. Auf das Messer mit sieben Zentimeter langer Klinge verzichtete er und war mit dessen formloser Einziehung einverstanden. Der Anwohner aus der Hegelpromenade wurde durch unmotivierte Motorengeräusche eines Autos aus dem Bett aufgescheucht und beobachtete das Treiben aus dem Wohnungsfenster. Das kam ihm alles nicht geheuer vor. So konnte die Polizei Ulrich W. festsetzen.

Die vom Staatsanwalt beantragte Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung wandelte Amtsrichter Ralph Rehm in eine satte Geldstrafe um: 110 Tagessätze zu 40 Euro (4 400 Euro). Bei der Urteilsfindung setzte er auf begünstigende Umstände wie dem minderschweren Fall eines Diebstahls und dass das Einhandmesser im strafrechtlichen Sinne als gefährlicher Gegenstand gilt, aber nicht unter das Waffengesetz fällt. Die vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr blieb unbestritten. Das Urteil ist rechtskräftig.

*Name geändert

