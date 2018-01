Jugendlicher stürzt an Kirschallee ab Auf dem ehemaligen Gelände eines Heizhauses spielen fünf Kinder. Für einen Jungen endet das Abenteuer schmerzhaft.

Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Neustadt/Sachsen und Langburkersdorf retten fünf Jugendliche in Neustadt. Ein Junge stürzte mehrere Meter in die Tiefe und landete in den Trümmern des Abrisshauses. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © Rocci Klein

Neustadt. Am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Neustadt und Langburkersdorf in die Kirschallee nach Neustadt alarmiert. Dort hatten auf dem ehemaligen Gelände eines Heizhauses fünf Jugendliche gespielt.

Bei dem Abenteuer stürzte ein Junge mehrere Meter in die Tiefe und landete in den Trümmern des Abrisshauses. Sofort alarmierten die Kinder den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite