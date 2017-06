Jugendlicher Spürsinn hilft, zwei Diebe zu erwischen In Neusalza-Spremberg werden Langfinger beobachtet, als sie einem Rentner seinen Krankenfahrstuhl stehlen. Jetzt ist das Gefährt wieder bei seinem Eigentümer.

Polizeihauptmeister Steffen Grellmann vom Polizeirevier Zittau-Oberland gab den Krankenfahrstuhl am Dienstagnachmittag seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. © Polizei

Große Freude am Dienstagnachmittag: Dank des kriminalistischen Spürsinns zweier aufmerksamer Jungen und der guten Zusammenarbeit zwischen der Polizeidirektion Görlitz und der tschechischen Polizei konnte der Diebstahl eines Krankenfahrstuhls schnell aufgeklärt werden. Nur vier Tage nach dem Vorfall wurde das Gefährt wieder seinem Eigentümer zurück gegeben, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 69-Jähriger hatte den Krankenfahrstuhl am Freitagvormittag vor einer Arztpraxis an der Bautzener Straße abgestellt. Als der Senior zurückkehrte, war das Gefährt verschwunden. Schnell informierte der Rentner die Polizei. Glücklicherweise waren zwei Jungen im Alter von 14 Jahren auf mehrere Unbekannte aufmerksam geworden, die gerade den Krankenfahrstuhl auf einen Anhänger aufluden. Die beiden Kinder fotografierten die Diebe und deren Skoda. Dank des kriminalistischen Spürsinns der beiden Jugendlichen konnte der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland gemeinsam mit der tschechischen Polizei in Varnsdorf zwei tschechische Männer im Alter von 40 und 42 Jahren als Tatverdächtige ermitteln. Bei dem Duo fanden die tschechischen Polizisten sowohl das Täterfahrzeug als auch den Krankenfahrstuhl. Gegen die Männer wird nun ermittelt. (szo)

