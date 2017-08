Jugendlicher nach Unfall in Klinik geflogen In Deutsch-Paulsdorf kommt ein junger Fahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Telefonmast und einen Baum.

In Deutsch-Paulsdorf musste nach einem schweren Verkehrsunfall der jugendliche Fahrer per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. © Danilo Dittrich

Deutsch-Paulsdorf. Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen in Deutsch-Pausldorf gekommen. Dabei ist ein einzelner Pkw aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Straße Am Spitzberg von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen einen Telefonmast und anschließend gegen einen Baum geprallt. Der 17-jährige Fahrer eines Alfa Romeo sowie die beiden 18-jährigen Insassen wurden zum Teil schwer verletzt, der Fahrer musste sogar von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallherrgang bereits aufgenommen. (szo)

