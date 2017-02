Jugendlicher nach Attacke auf Linken-Büro gefasst Wieder flog ein Stein gegen das Schaufenster. Dahinter rief die Kreisvorsitzende sofort die Polizei.

Mal wieder kaputt: die Scheibe des Riesaer Linken-Büros. © privat

Ein Stein, der mit Wucht gegen die Schaufensterscheibe des Linken-Bürgerbüros auf der Bahnhofstraße knallte, erschreckte am Dienstagnachmittag die Kreisvorsitzende Uta Knebel und Kreisrätin Bärbel Heym. „Wir waren gerade in den Vorbereitungen für die Aktionswoche Pflegenotstand vertieft, als es passierte. So gegen halb vier war das, am helllichten Tag“, erzählt Uta Knebel. Von innen habe sie eine Gruppe Jugendlicher sehen können. „Frau Heym ist dann gleich vor die Tür, um sie zur Rede zu stellen. Ich habe währenddessen die Polizei gerufen.“ Die Jugendlichen hätten sie als alte Zecken beschimpft und seien in Richtung Bahnhof weggelaufen. Die Beamten waren schnell vor Ort. „Nur so konnte die Polizei die Gruppe aufhalten. Ich habe sie wiedererkannt“, so Knebel.

Laut Polizeiangaben handelte es sich um zwei Jungs und drei Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Den Stein hat offenbar der Älteste von ihnen geworfen. Strafmündig sind Jugendliche ab 14 Jahren. Der Täter wird sich also für den Steinwurf verantworten müssen.

In den letzten Jahren war das Linken-Büro häufiger Zielscheibe von Wurfgeschossen. „Meist ereigneten sich die Übergriffe nachts, so dass wir den Schaden erst am nächsten Tag festgestellt haben. Es ist jetzt das erste Mal, dass die Täter gleich gefasst werden konnten“, so Knebel.

