Aus dem Gerichtssaal Jugendlicher begrapscht Fünfjährige Ein 18-Jähriger steht wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Er bezeichnet die Tat als Versehen.

Am Nachmittag des 10. Mai 2017 wollte die fünfjährige Geschädigte in Mittweida die Hasen ihres Nachbarn anschauen. Der 18-Jährige, dessen Eltern die Tiere gehören, soll das Kind vor dem Hasenstall auf ein Podest gehoben haben. Dabei soll er ihr mit der rechten Hand unter die Leggins und die Slip gefasst und ihr unbedecktes Geschlechtsteil berührt haben. Wegen des Vorfalls stand der 18-Jährige jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm der sexuelle Missbrauch von Kindern.

„Ich weiß nicht, wie das passiert ist“, gesteht der Angeklagte die Tat. „Ich hab ihr unter die Leggins gegriffen. Aber ich hab sie sofort wieder runtergehoben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hab sofort gemerkt, dass es Mist war.“ Bei dem Mädchen und den Eltern hat er sich entschuldigt. Zu dem Kind hat er keinen Kontakt mehr.

Bevor es zu dem Vorfall kam, mähte der Angeklagte den Rasen im elterlichen Grundstück. „Sie kam und blieb auf dem Rasen stehen“, schildert der Beschuldigte das Geschehen. „Ich fragte sie, was sie will, aber sie antwortete nicht.“ Weil er dachte, dass sie die Hasen anschauen will, führte er sie zum Hasenstall. Nach der Tat ging das Mädchen nicht sofort nach Hause. „Sie blieb und grinste mich an“, sagt er. „Erst dann ging sie.“ Am Abend kamen ihre Eltern und stellten den Angeklagten zur Rede.

Vor Gericht stand der Beschuldigte noch nie. Weil er die Tat gestanden hat und weil er zur Tatzeit seiner Entwicklung nach noch mehr Jugendlicher als Erwachsener war, verurteilt Richterin Marion Zöllner den Angeklagten nach Jugendrecht. Er erhält die Weisung, binnen drei Monaten 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit zu leisten. Außerdem muss er drei Beratungstermine bei einem Fachpsychologen wahrnehmen. Diese muss er dem Gericht nachweisen.

Sollte er den Weisungen nicht nachkommen, drohen ihm vier Wochen Ungehorsamsarrest. Die Arbeitsstunden muss er dann trotzdem ableisten und auch die Besuche beim Psychologen absolvieren. Das Urteil ist rechtskräftig.

