Jugendlicher am Bahnhof Löbau niedergeschlagen

Am Bahnhof Löbau wurde am Dienstag ein 16-Jähriger verletzt. © SZ-Archiv/Rafael Sampedro

Löbau. Am Dienstagnachmittag wurde am Bahnhof Löbau ein 16-Jähriger grundlos niedergeschlagen. Das meldet die Bundespolizei, die für Geschehnisse auf dem Bahngelände zuständig ist.

Der junge Mann gab an, dass drei Personen, aus einer Gruppe von elf Jugendlichen, auf dem Bahnsteig 1 auf ihn zukamen. Eine Person schlug sofort zwei Mal mit der Faust direkt in sein Gesicht und spuckte anschließend auf seinen Kopf. Der Schläger wandte sich zunächst von seinem Opfer ab, kehrte aber dann zurück, drückte dem 16-Jährigen noch Schnee ins Gesicht und schlug nochmals mehrfach mit der Faust in sein Gesicht.

Die elf Jugendlichen verließen den Bahnhof in Richtung Stadtmitte. Eine Nachsuche durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach verlief ergebnislos. Die Personalien eines Zeugen wurden festgestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte hat sich aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. (szo)

