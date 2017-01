Jugendlichen geschlagen und beraubt

Einbrecher suchen Vereinsheim auf

Großenhain. Einen Gesamtschaden von etwa 900 Euro richteten unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstag und Freitag bei einem Vereinsheim für Jugendarbeit an der Skasser Straße in Großenhain an. Der Wert des Diebesguts wird mit rund 400 Euro eingeschätzt, überstiegen wieder einmal vom Sachschaden – circa 500 Euro. Die Eindringlinge hebelten das Küchenfenster des Treffpunkts auf, durchbrachen anschließend die Ziegelmauer zum Lager und entwendeten daraus eine Kassette mit 50 Euro Bargeld und eine derzeit nicht bezifferte Menge an alkoholischen Getränken. Auch einen unter der Theke stehenden PC ließen die Langfinger mitgehen.