Jugendliche wollen Verkäufer werden Für das Shopping-Feeling würden sie sogar auf besseren Verdienst verzichten. Wer Bäcker werden will, hat ein Luxusproblem.

Osterzgebirge. Der Monat Mai ist auch für die Bundesagentur für Arbeit der sprichwörtliche Wonnemonat. „Die Arbeitslosenzahlen sind in diesem Jahr aber besonders niedrig“, sagt Gerlinde Hildebrand, die Geschäftsführerin der Agentur in Pirna. In einer vom Hotel- und Gaststättengewerbe geprägten Region steigt mit Saisonbeginn regelmäßig die Beschäftigtenzahl. Die Arbeitslosenquote hat im Mai 2017 mit 5,5 Prozent im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einen neuen Tiefstand erreicht. Aktuell sind in der Region 7002 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch über 1 000 Menschen mehr. Von den vier Geschäftsstellen steht die in Dippoldiswalde mit einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent am besten da. In Freital liegt diese Zahl bei 5,5 Prozent in Pirna bei 5,9 und in Sebnitz bei 6,1 Prozent. Dort war der Rückgang mit 1,4 Prozent zu 2016 am stärksten.

Bei der Arbeitsagentur ist derzeit Hochzeit für den Ausbildungsmarkt. Für das Ausbildungsjahr 2017 gibt es noch 590 unbesetzte Lehrstellen. Dem stehen aktuell 593 unversorgte Bewerber gegenüber. Das allein bedeutet aber noch nicht, dass jedes Unternehmen einen geeigneten Bewerber findet. In den Rubriken Suche und Biete gehen die Vorstellungen teilweise weit auseinander. Wer Bäcker werden will, hat derzeit ein Luxusproblem. Auf jeden Bewerber kommen 17 freie Lehrstellen. Ähnlich sieht es beim Beruf des Wasserbauers aus.

Von denen, die noch eine Lehrstelle suchen, wollen sehr viele Verkäufer bzw. Verkäuferin oder Kaufmann bzw. Kauffrau werden. Für 77 Bewerber als Verkäufer stehen derzeit 25 noch offene Lehrstellen zur Verfügung.

Der Beruf ist bei Jugendlichen beliebt, obwohl Fachkräfte in anderen Branchen oft besser bezahlt werden, unregelmäßige Arbeitszeiten und oft nur Teilzeitbeschäftigungen in Aussicht stehen. Ob das daran liegt, dass viele das Shopping-Feeling reizt oder der Beruf nur besonders gut bekannt ist, bleibt ungeklärt.

