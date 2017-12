Jugendliche wollen Krebskranken helfen Am Freitag gibt es zum ersten Mal eine Typisierungsaktion im Bautzener Schiller-Gymnasium. Eine Schülerin hat sich dafür stark gemacht.

Laura Walter hat den Aufruf zur Typisierungsaktion am Schwarzen Brett des Schiller-Gymnasiums angebracht. Über 100 Teilnehmer haben sich dazu bereits angemeldet. Foto: Carmen Schumann © Carmen Schumann

Bautzen. Blutkrebs ist die häufigste Todesursache bei Kindern. Für Laura Walter ist es ein schrecklicher Gedanke, dass Kinder sterben könnten, weil für sie kein geeigneter Stammzellspender zur Verfügung steht. Die Zwölftklässlerin aus dem Schiller-Gymnasium war deshalb fest entschlossen, sich als Knochenmarkspenderin registrieren zu lassen. Ihr Freund Julian Mildner, der seine Krebserkrankung erfolgreich überwunden hatte, regte sie dazu an, das Ganze gleich viel größer aufzuziehen und eine Typisierungsaktion an der Schule zu organisieren.

Das sei gar nicht so kompliziert gewesen, sagt Laura Walter. Im November schickte sie eine Mail an die Deutsche Knochenmarkspender-Datei (DKMS). Von dort bekam sie postwendend Antwort und die notwendigen Unterlagen und Materialien zugesandt. „Die Typisierung erfolgt mithilfe von Wattestäbchen und kann deshalb ohne Weiteres auch von Laien durchgeführt werden“, sagt Laura Walter. Es galt also für sie, Helfer zu finden, die nun am kommenden Freitag die Typisierung vornehmen werden.

Da für die Registrierung als Stammzellspender nur Schüler ab dem 17. Lebensjahr infrage kommen, hörte sich Laura Walter unter den Elft- und Zwölftklässlern um und gewann mühelos die nötigen ein bis zwei Helfer aus jedem Kurs, insgesamt 20. Dankbar ist sie auch ihrer Tutorin Bärbel Ritzrow und Schulleiter Andreas Kämpe, die sie bei ihren Bemühungen sehr unterstützten. „In die Listen derjenigen, die sich registrieren lassen wollen, haben sich über 100 Schüler und auch einige Lehrer eingetragen“, freut sich Laura Walter. Einige Test-Sets habe sie noch übrig, sodass am Freitag noch spontan Freiwillige hinzustoßen könnten, zum Beispiel Eltern.

Öffentlich ist die Typisierungsaktion aber nicht. Laura Walter hat auch keinen konkreten Hilfsbedürftigen im Auge, wie das bei anderen Typisierungsaktionen der Fall war. Sie und ihre Mitschüler beteiligten sich auch an einer Postkartenaktion für den todkranken Jacob in den USA, der inzwischen gestorben ist. Laura Walter findet, dass es wichtig ist, dass für den Fall der Fälle möglichst viele potenzielle Knochenmarkspender zur Verfügung stehen.

Bei dem Aktionstag am Freitag wird sie ab 9.20 Uhr einen Vortrag vor allen Elft- und Zwölftklässlern halten, der darüber informieren soll, was eine Stammzellspende bei den an Blutkrebs Erkrankten bewirken kann. Die nötigen Informationen holte sie sich direkt bei der DKMS, sowie im Internet ein. Laura Walters Freund Julian Mildner ist Mitglied im Verein Sonnenstrahl. Das ist ein Förderkreis, der sich der Hilfe für krebskranke Kinder und deren Eltern verschrieben hat. Er wird im Anschluss an Lauras Vortrag über die Arbeit des Vereins berichten. Anschließend erfolgt die Registrierung, bei der die Probanden nur mit einem Wattestäbchen einen Abstrich an der Mundschleimhaut machen müssen. Noch am Freitagnachmittag wird Laura Walter alle Proben eintüten und zur Post bringen, damit sie gleich nach Weihnachten bei der DKMS sind.

Obwohl sie selbst am Ende des Schuljahres nach dem Abitur die Schule verlassen wird, wünscht sich Laura Walter, dass die Typisierungsaktion künftig jedes Jahr stattfinden möge. Denn der Aufwand sei klein, der Nutzen aber sehr groß. Der Wunsch, anderen Menschen helfen zu können, führte bei der jungen Bautzenerin zu dem Entschluss, sich zunächst als Rettungssanitäter ausbilden zu lassen, um dann ein Medizinstudium aufzunehmen.

