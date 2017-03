Jugendliche wollen Fastfood Eine Umfrage unter neunten Klassen der Kupferbergschule zur geplanten Ansiedlung von Burger King fällt eindeutig aus.

Ein Treffen mit allen drei neunten Klassen der Kupferbergschule hat Oberbürgermeister Sven Mißbach genutzt, um ihre Meinung zur geplanten Ansiedlung von Burger King in Großenhain zu hören. Er ließ darüber abstimmen, wer dafür und wer dagegen ist. Das Ergebnis lässt keinen Zweifel offen. Von den knapp 60 Schülern votierten nur drei gegen eine Ansiedlung eines Fastfood-Restaurants. Die überwältigende Mehrheit sprach sich allerdings dafür aus.

„Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht“, sagte OB Mißbach nach dieser eindeutigen Abstimmung. Auch wenn sie nicht repräsentativ ist, dürfte sie schon die allgemeine Haltung von Jugendlichen in der Stadt widerspiegeln.

Burger King plant die Eröffnung einer Filiale in Großenhain. Sie soll zusammen mit einer Jet-Tankstelle an der Elsterwerdaer Straße zwischen Bahnstrecke und B 98 errichtet werden. Die Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft bR hat dort einen Hektar Fläche gekauft. Gut die Hälfte will das Immobilienunternehmen für sein Projekt Tankstelle und Burger King nutzen.

