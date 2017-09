Jugendliche wählen bereits am 15. September Auch wenn die Stimmen nicht in die Bundestagswahl einfließen, sollen sie zwei Dinge bewirken.

Neun Tage vor der Bundestagswahl finden die U18-Wahlen statt. Aktuell gibt es dafür 34 Wahllokale, in denen alle unter 18-Jährigen ihre Stimme abgeben können. Die Nationalität spielt dabei übrigens keine Rolle.

Der Bundesjugendring organisiert seit 1996 Wahlen für Personen, die noch nicht wahlberechtigt sind. Damals fand diese Wahl allerdings nur in Berlin statt. Mittlerweile gibt es sie bundesweit und Schulen und Jugendclubs in Dresden richten richtige Wahllokale ein. Dort können dann die Stimmzettel, auf denen die Parteien und Direktkandidaten wie zur regulären Bundestagswahl stehen, ausgefüllt werden.

„2013 haben sachsenweit 200 000 Kinder und Jugendliche abgestimmt“, so Landeskoordinator Heiner Schröder. Er hofft, dass sich in diesem Jahr noch mehr beteiligen. „Die Erkenntnis ist: Die Politikverdrossenheit ist gar nicht so hoch und die Wahlergebnisse weichen gar nicht so stark von den regulären Wahlen ab. Jugendliche wählen nicht radikaler oder so.“ Am 15. September wird auch die U18-Wahlbahn durch Dresden fahren. Diese startet um 15.30 Uhr an der Zeithainer Straße, fährt über die Gleisschleife Prohlis und den Fetscherplatz zur Webergasse. Gegen 18.10 Uhr können Interessierte dann am Postplatz mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und einigen der Direktkandidaten ins Gespräch kommen. Die Stimmen werden nach der Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr ausgezählt. Die Ergebnisse gibt es dann am Montag danach.

In die Bundestagswahl fließen diese Ergebnisse nicht ein. „Aber Jugendliche lernen, wie Wahlen funktionieren und wie sie sich einbringen können“, so Schröder. Außerdem wird die Wahlbahn mit Bannern von Jugendlichen gestaltet. Dadurch können die Politiker lernen, welche Themen die Jugend interessieren und wo es bei den künftigen Wählern Probleme gibt. (SZ/awe)

u18.org

zur Startseite