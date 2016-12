Jugendliche vor Kriminalität bewahren Der zwölfte Dresdner Emil geht an den Sportverein Motor Mickten. Deren Konzept zur Kriminalprävention könnte Vorbild für andere sein.

Susanne May und Stefan Sadlau vom SV Motor Mickten (rechts) bekommen von Jugendamtsleiter Claus Lippmann den Emil und passend dazu das Jugendbuch „Emil und die Detektive“ überreicht. © René Meinig

Wie kann man Jugendliche davor schützen, kriminell zu werden? So richtig war das gar nicht die Ausgangsfrage, als der Sportverein Motor Mickten seinen „Ausschuss Kindeswohl“ gründete. „Wir haben das erst gar nicht als Kriminalprävention gesehen“, gibt Susanne May zu. Sie ist eines von drei Ausschussmitgliedern und hat am Freitag stellvertretend auch für die anderen beiden den kriminalpräventiven Jugendhilfepreis Emil entgegengenommen.

Mit dem Ausschuss bündelt der Sportverein Angebote, die es teilweise vorher schon gab und holt Übungsleiter ins Boot, die Jugendhilfe nicht als ihre Aufgabe angesehen haben. „Sportvereine sind allgemein wichtig in der Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Claus Lippmann, Leiter des Dresdner Jugendamtes. „Die Kinder verbringen dort teilweise zwei, drei Tage die Woche.“ Das sei beinahe so viel wie in der Schule. Doch nur wenige Sportvereine sind, wie Motor Mickten, gleichzeitig Träger der freien Jugendhilfe. Der Verein bietet sowohl den Kindern und Jugendlichen als auch Eltern und Übungsleitern Unterstützung an. Sie alle können beispielsweise den „elektronischen Kummerkasten“ nutzen. „Die Kinder sind ja heute alle digital unterwegs, deswegen haben wir den Kummerkasten ins Netz verlegt.“, sagt May. Der Sportverein bietet außerdem Selbstbehauptungskurse an und geht auf das Thema sexualisierte Gewalt im Sport ein, etwas, das viele scheuen. Übungsleiter müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen, zudem gibt es Schulungen. All das ist nicht selbstverständlich und kann anderen Sportvereinen als Vorbild dienen.

Der Preis wird zum zwölften Mal vergeben. Emil steht für engagierte, mutige, intervenierende Lebenshilfe und erinnert an den Romanhelden aus dem Kinderbuch „Emil und die Detektive“. Das Motto lässt viel Interpretation offen und entsprechend verschieden waren die Preisträger der vergangenen Jahre. Die Treberhilfe, ein Schulprojekt, eine Pilgerreise für Jugendliche und auch das Fanprojekt Dresden – sie alle wurden schon für ihre Arbeit ausgezeichnet. Wie auch Susanne May vom Ausschuss Kindeswohl rechnen viele nicht mit dem Preis. „Das ist oft so, dass die Preisträger überrascht sind über die Würdigung.“Lippmann hält es für wichtig, gute Projekte auszuzeichnen, ebenso wie die Ostsächsische Sparkasse, die dem Preis seinen finanziellen Wert von 3 000 Euro verleiht.

