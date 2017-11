Jugendliche treten Spiegel ab

Mann schlägt mit Gürtel um sich Görlitz. Aus noch unbekannten Gründen hat am Freitagnachmittag ein Mann auf der Berliner Straße mit einem Gürtel um sich geschlagen. Die Polizei stellte den 40-jährigen Tschechen. Mit der Aktion verletzte er niemand, zumindest meldete sich bis jetzt kein Betroffener. Ein Alkoholtest bei dem Mann brachte einen Wert von 1,82 Promille. Er kam in Gewahrsam.

Motorradfahrer schwer verletzt Görlitz. Ein 54-Jähriger ist am Freitagabend mit seiner Yamaha die Reichenbacher Straße in Görlitz in Richtung Schlauroth unterwegs gewesen, als er bei regennasser Fahrbahn ins Schlingern kam und seitlich mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß. Der Biker verletzte sich bei dem Sturz schwer, der 34-jährigen Opel-Fahrerin passierte nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit 1,2 Promille gestoppt Rothenburg. Den richtigen Riecher haben Beamte des Polizeistandortes Niesky bewiesen, als sie am späten Freitagabend den 35-jährigen Fahrer eines VW Caddy auf der Uhsmannsdorfer Straße kontrollierten. Sie rochen Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein Test bestätigte die Vermutung, der Wert betrug 1,12 Promille. Den Deutschen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Den Führerschein war er noch vor Ort los.

VW Beetle aufgebrochen Großschönau. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag zum Freitag auf der Waltersdorfer Straße in Großschönau die Scheibe eines Beetle eingeschlagen und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort versuchten sie mit brachialer Gewalt, das Navigationssystem auszubauen. Das Vorhaben misslang aber. Nichtsdestotrotz nahmen sie diverse Gegenstände im Wert von etwa 260 Euro mit. Der Schaden am Auto wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Verkäufer stellt flüchtenden Ladendieb Zittau. Ein 35-jähriger Tscheche hat am Freitagnachmittag versucht, in einem Sportgeschäft am Markt in Zittau eine Jacke im Wert von 349 Euro zu stehlen. Beim Verlassen des Ladens schlug der Sicherungsalarm an. Der Dieb rannte sofort davon, konnte aber durch den Verkäufer und eine Polizeistreife, die sich zufälligerweise am Markt befand, nach kurzer Zeit gestellt werden.

Polizei schnappt Tankbetrüger Ebersbach. Ein Mann hat am Sonnabendabend 60 Liter Kraftstoff auf der Rumburger Straße in Ebersbach getankt und flüchtete, ohne zu bezahlen. In Leutersdorf machten Polizisten das von der Tankstellenmitarbeiterin beschriebene Fahrzeug, ein Peugeot, ausfindig. Der 36-jährige deutsche Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, dafür mit 1,44 Promille unterwegs. Außerdem fanden die Beamten im Auto Drogen und einen Gegenstand, der gemäß dem Waffengesetz verboten ist.

Autodiebe schlagen doppelt zu Görlitz. Gleich zwei VW Golf VI haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zum Sonnabend in Görlitz gestohlen. Am Wiesengrund fehlte ein silbergrauer Golf mit dem Kennzeichen GR-TI 324. Ein blauer VW mit dem Kennzeichen GR-VW 888 kam vom Nordring abhanden. Die Fahrzeuge haben noch einen angegebenen Wert von etwa 8000 Euro und 12000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Transporter-Fahrer verletzt sich schwer Markersdorf. Ein 55-Jähriger ist am Sonnabendmorgen mit seinem Transporter auf der S111 in Markersdorf, aus Richtung Görlitz kommend, unterwegs gewesen, als er am Abzweig Jauernick-Buschbach aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich schwer verletzte. Am Citroen Jumper entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Jugendliche treten Spiegel ab Görlitz. Eine Anwohnerin der Leipziger Straße in Görlitz hat beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher am Sonntag, gegen 5.30 Uhr, von mehreren Fahrzeugen die Spiegel abtraten. Sie rief die Polizei. Die Beamten konnten in unmittelbarer Nähe vier Deutsche im Alter von 17 bis 18 Jahren stellen. Sie müssen sich nun für den bislang festgestellten Schaden in Höhe von etwa 800 Euro an vier Fahrzeugen verantworten.

Nächtliche Palmen-Diebe Zittau. Zwei Palmen samt Topf im Wert von ca. 50 Euro haben unbekannte Pflanzendiebe in Zittau in der Nacht von Freitag zum Sonnabend mitgehen lassen. Sie nutzten den Schutz der Dunkelheit, gelangten verbotenerweise auf ein Privatgrundstück auf der Siemensstraße und nahmen die etwa 1,50 Meter großen exotischen Bäume mit. Ob die Täter die Karibik in den eigenen Garten holen oder lediglich für den Klimawandel vorsorgen wollten, bleibt bislang ihr Geheimnis.

Einbruch in Einfamilienhaus Neusalza-Spremberg. Diebe haben sich am Freitagnachmittag auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus auf der Löbauer Straße in Neusalza-Spremberg verschafft und stahlen die Schlüssel zu einem VW Touran. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.