Jugendliche sollen Zigaretten ablehnen Schüler der Klassenstufen 6 bis 8 können sich jetzt für einen Nichtraucher-Wettbewerb anmelden.

„Sei klug!“, lautet der Appell an die Schüler der Klassenstufen sechs bis acht, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Unter diesem Motto (Englisch: „be smart“) findet in jedem Schuljahr ein bundesweiter Wettbewerb statt – und zwar seit nunmehr 21 Jahren. Dieser wird vom Freistaat Sachsen gefördert. Bis zum 11. November können sich Schulklassen dafür anmelden. Die Schüler müssen einen Vertrag unterschreiben, dass sie bis zum 27. April 2018 nicht rauchen werden.

Rauchfrei sein heißt: Die Klasse sagt „Nein“ zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form. Wenn mindestens 90 Prozent dieses Ziel erreichen, hat die Klasse die Chance, eine Klassenreise und andere Preise zu gewinnen. Der Wettbewerb richtet sich besonders an Klassen, in denen nicht oder nur wenig geraucht wird. Ziele der Kampagne sind, den Einstieg in den Tabakkonsum idealerweise ganz zu verhindern sowie Aufklärung zu betreiben. Die Anmeldung ist im Internet möglich. (DA/sol)

