Jugendliche sollen mitreden – aber wie? Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl. Die Stadträte sollen zwischen Planspiel und Jugendbeirat entscheiden.

Jugendliche sollen nicht nur theoretisch wissen, wie Kommunalpolitik funktioniert. Sie sollen einbezogen werden. „Wir müssen den jungen Leuten die Möglichkeit geben, das, was sie in Gemeinschaftskunde und Ethik lernen, auch in die Praxis umzusetzen“, sagte CDU-Stadtrat und Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses (Kuso) Albrecht Günther. „Wir wollen die jungen Leute für die Arbeit des Stadtrates heranziehen. Sie sollen nicht nur den Land- oder den Bundestag besuchen.“ Die Idee gibt es schon länger. Nun wurden im Kuso zwei Varianten der Umsetzung diskutiert.

Beim Jugendstadtrat werden alle Schüler einer Klassenstufe einbezogen

Albrecht Günther plädiert für einen Jugendstadtrat, wie es ihn zum Beispiel in Leisnig oder Waldheim gibt. Unterstützung für das Projekt „Planspiel Kommunalpolitik“ gibt es vom Landesbüro Sachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bei diesem Projekt setzten sich die Jugendlichen mit den Kommunalpolitikern ihrer Stadt auseinander, führen eigene Ratssitzungen mit selbst erarbeiteten Anträgen durch. Sie beraten in Fraktionen und suchen für ihr Anliegen Mehrheiten. Unterstützung dabei bekommen sie von geschulten, jungen Mitarbeitern der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie vom Bürgermeister und einigen Stadträten. „Die Schüler sollen sich für Dinge stark machen, die sie und die Stadt betreffen“, so Günther. Dabei sollen keine Luftschlösser gebaut, sondern alles realistisch nachempfunden werden. Denn dann geht es auch um Sachzwänge, gesetzliche Vorgaben und die Finanzierung. Gute und umsetzbare Ideen der Jugendlichen sollen dann von den Stadträten mit in die Sitzungen genommen werden. „In Waldheim ist dadurch zum Beispiel ein Volleyballplatz entstanden“, so Günther. Am Planspiel Kommunalpolitik beteiligen sich alle Schüler einer Klassenstufe – wahrscheinlich sind es die Neuntklässler. „So hat jeder Schüler, der die Oberschule verlässt, einmal Kommunalpolitik kennengelernt und weiß, wie diese funktioniert“, sagte Günther.

Das Projekt kann als sogenannte Jugendplanungszelle fortgesetzt werden

Bleiben beim Planspiel die Beschlüsse der Jugendlichen eine Empfehlung an die Räte, so geht die Jugendplanungszelle einen Schritt weiter. Das heißt, Jugendliche, die sich gern weiter engagieren und an einem Thema bleiben wollen, können sich zu einer Jugendplanungszelle zusammenschließen. Hier werden sie in Entscheidungsprozesse direkt mit einbezogen. In Absprache mit der Stadtverwaltung gehen sie einer konkreten Aufgabe wie zum Beispiel der Stadtplanung oder der Schaffung von Freizeitmöglichkeiten nach.

Ein Jugendbeirat arbeitet längerfristig und kontinuierlich

Die zweite Möglichkeit für Jugendliche, sich in die Kommunalpolitik einzubringen, ist der Jugendbeirat. An diesem beteiligen sich die jungen Leute, die Lust auf Politik haben und etwas für die Stadt verändern wollen. Neben Schülern könne sich auch Jugendliche bis zu 24 Jahren beteiligen. Der Vorsitzende des Jugendbeirates hat auch Rederecht im Stadtrat. Er darf mit beraten und diskutieren. Der Beirat arbeitet nicht zeitlich begrenzt, sondern kontinuierlich über mehrere Jahre. Diese Form der Beteiligung von jungen Leuten an der Kommunalpolitik befürworten Schulleiterin Kerstin Wilde, Lehrer Roland Taffel und die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros Sachsen. Das Projekt des Jugendbeirates könnte auch im Geringswalder Stadtrat realisiert werden, da viele Oberschüler aus dieser Stadt kommen. In die Arbeit des Jugendbeirates werden nur diejenigen einbezogen, die gern mitmachen wollen. Jugendliche, die sich nicht für Politik interessieren, können so keine Erfahrungen im kommunalen Bereich sammeln.

Den Räten werden die beiden Varianten vorgestellt

Zunächst sollen den Stadträten zur nächsten Sitzung beide Modelle vorgestellt werden. Dann kann in den Fraktionen über das Für und Wider diskutiert werden. Eine Entscheidung könnte dann noch in diesem Jahr fallen. „Beide Varianten sind anwendbar. Man muss sich nur entscheiden, was man will“, sagte Günther. Während die eine alle Jugendlichen für einen relativ übersichtlichen Zeitabschnitt mit der Kommunalpolitik vertraut macht, sind es beim Jugendbeirat nur einige junge Leute. Die arbeiten dafür länger mit und könnten ihre Ziele besser umsetzen.

