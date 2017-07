Jugendliche möbeln Klub auf Junge Braunaer wollen sich einen Raum in der alten Schule des Ortes einrichten. Nun schaffen sie erste Tatsachen.

Die Jugendlichen in Brauna arbeiten weiter an ihrem Traum von einem eigenen Jugendklub. Einige Jugendliche haben im Rahmen der 48-Stunden-Aktion den Raum in der alten Schule in Brauna schon einmal für die Renovierung vorbereitet. Die 12- bis 16-Jährigen zogen die Tapeten ab, besserten den Trockenbau aus und erneuerten teilweise den Putz. „Sie hatten sich eigentlich noch vorgenommen, den Bolzplatz und Ähnliches noch ein wenig auf Vordermann zu bringen“, sagt Torsten Kluge vom Regionalteam Westlausitz, der die Jugendlichen begleitet. Sie hatten aber erst einmal mit dem Zimmer einiges zu tun.

Die Jugendlichen wollen sich den ehemaligen Jugendclub-Raum der älteren Jugend herrichten. Die Mädchen und Jungen, die damals das Zimmer nutzten, sind inzwischen schon Erwachsene und brauchen das Zimmer nicht mehr. Die jungen Braunaer haben daher im Rahmen des Jugendforums in Schönteichen im vergangenen Sommer den Wunsch geäußert, einen Raum zu bekommen und eventuell gleich dieses Zimmer zu übernehmen.

Die rechtlichen Formalitäten, die zur Miete des Raumes nötig sind, gestalteten sich aber zunächst schwierig (SZ berichtete). Keiner der Jugendlichen ist schon 18 Jahre alt. Der Kinderförderverein aus Brauna hat sich daher bereiterklärt, den Raum für die Jugendlichen zu mieten. Er muss zunächst die Satzung ändern, um die Verantwortung für die Jugendlichen übernehmen zu können. Eine Neuwahl des Vereinsvorstandes ist nach Information des Regionalteams Westlausitz auch nötig. „Nichtsdestotrotz bleiben die Jugendlichen und deren erwachsene Unterstützer am Ball“, sagt Torsten Kluge.

Er geht davon aus, dass die Jungen und Mädchen im Herbst ihren Raum beziehen und auch als Jugendklub nutzen können. „Für Einrichtung wurden gerade Gelder bei der Sächsischen Jugendstiftung beantragt“, sagt der Sozialarbeiter. Die Renovierung übernehmen die Jugendlichen. (SZ/pre)

