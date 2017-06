Jugendliche mit Waffen und Raketen erwischt Am vergangenen Wochenende wurde die Bundespolizei an mehreren Orten im Landkreis fündig. Sie stellte gesuchte Kriminelle und erwischte Jugendliche mit illegaler Pyrotechnik.

Die Bundespolizei erwischte am Wochende unter anderem Jugendliche, die ein Kampfmesser bei sich trugen. © Symbolbild/dpa

Mehrere Jugendliche wurden am vergangenen Wochenende von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. In Schmilka hatten vier Deutsche im Alter von 16 und 17 Jahren rund 100 Feuerwerkskörper dabei, die sie kurz zuvor in Tschechien gekauft hatten. Diese zählten zur Kategorie 3 und dürfen nur von ausgebildeten Feuerwerkern gezündet werden. In Schmilka wurden außerdem zwei 16-Jährige kontrolliert, die zwei Schlagringe, einen Teleskopschlagstock sowie ein Kampfmesser mitführten. Die Waffen wurden sichergestellt und gegen die Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. In Hellendorf stellten die Polizisten am Freitag außerdem einen 16-jährigen Ägypter, der einen Schlagring bei sich trug.

Neben den Jugendlichen stellte die Bundespolizei außerdem mehrere gesuchte Personen. Auf der A 17 gingen den Beamten zwei Rumänen ins Netz, die wegen Körperverletzung und falscher Ausweise verurteilt worden waren. Der 42-Jährige musste eine Geldstrafe von rund 540 Euro zahlen, für den 32-Jährigen ging es ins Gefängnis, wo er eine 47-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Ebenfalls ins Gefängnis muss ein 45-jähriger Bulgare, der am Sonntag auf der Autobahn gefasst wurde. Er hatte Unfallflucht begangen und muss jetzt für elf Tage in die JVA. Ein Rumäne (22) und eine Ungarin (23) konnten ihre Fahrt fortsetzen, nachdem sie die noch offenen Geldstrafen wegen Diebstahls beglichen hatten. (szo)

