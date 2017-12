Jugendliche mit Softair-Pistolen erwischt

Softairpistolen im Gepäck Schöna. Auf dem Bahnhof in Schöna kontrollierte die Polizei am Dienstagabend zwei jugendliche Deutsche (16, 18), welche zwei Softairpistolen bei sich führten. Die Softairpistolen wurden sichergestellt, da diese nicht über das erforderliche Prüfzeichen verfügten. Zudem ist das Führen von Waffen (auch Anscheinswaffen) in der Öffentlichkeit ohne behördliche Erlaubnis verboten. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus Struppen. Im Ortsteil Thürmsdorf waren Einbrecher unterwegs. Am Mittwoch zwischen 13 und 18.45 Uhr brachen die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Bärensteinerweg auf. Anschließend drangen sie in die Räume ein und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Glätteunfall in Hainersdorf Sebnitz. Im Ortsteil Hainersdorf hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Gegen 7.15 Uhr war die Fahrerin (43) eines Renault Clio auf der Hohnsteiner Straße unterwegs. In einer Kurve verlor sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß sie gegen eine Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Zigarettenautomat gesprengt Pirna. Auf dem Pirnaer Sonnenstein ist am Dienstagabend ein Zigarettenautomat auf der Straße der Jugend gesprengt worden. In der Folge entwendeten die Täter Zigaretten und Bargeld aus dem Gerät. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nicht zugelassene Pyrotechnik für die Tat genutzt. Am Automat entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Kia landet an Leitplanke Pirna. Am frühen Mittwochmorgen war die Fahrerin (38) eines Kia auf der S 177 zwischen Graupa und Pirna unterwegs. Auf der Sachsenbrücke verlor sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.