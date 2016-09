Jugendliche mit Küchenbeil bedroht

Zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Freitagabend in der Dresdner Neustadt um ihr Leben fürchten müssen. Gegen 20 Uhr trafen sich die beiden am Albertplatz. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie vor, von einem 19-Jährigen Drogen zu erwerben. Doch dann entschieden sich die Jugendlichen anders und wollten wieder gehen. Der Verkäufer sah den Kaufrücktritt offenbar nicht so locker.

Er holte plötzlich ein Küchenbeil hervor, berichteten die Beamten am Sonntag. Mit der scharfen Waffe bedrohte er die beiden Jugendlichen. Es kam daraufhin zu einer Rangelei zwischen den drei Männern. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen noch rechtzeitig am Albertplatz ein. Sie stellten den 19-Jährigen vor Ort. Gegen ihn wird nun ermittelt. (SZ/sr)

