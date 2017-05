Jugendliche mit Drogen erwischt Die Bundespolizei hat in Ebersbach einen Mann ertappt, der Marihuanablüten bei sich hatte. Auch in Zittau schnappten sie einen Drogenkonsumenten.

Symbolbild © dpa

Ebersbach-Neugersdorf / Zittau. Beamte der Bundespolizei Ebersbach haben einen jungen Mann ertappt, der zwei Marihuanablüten in seinem Rucksack bei sich hatte. Die Polizisten kontrollierten den 23-jährigen Deutschen Sonntagnacht gegen 3 Uhr, als dieser in Ebersbach-Neugersdorf unterwegs war. Der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln ist strafbar. Die Drogen wurden eingezogen und gegen den 23-Jährigen eine Strafanzeige gefertigt. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit.

Verschiedene Utensilien zum Drogenkonsum stellten Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am Donnerstag bei einem 19-Jährigen fest. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann auf der Friedensstraße in Zittau kurz nach seiner Einreise aus Polen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksackes konnten die Polizisten mehrere Gegenstände auffinden, die für den Drogenkonsum typisch sind. Darunter waren laut Polizei zwei sogenannte Crasher zum Zerkleinern von Marihuana und eine spezielle Plastik-Dose. Ein Drogen-Test der Anhaftungen in den Dosen verlief positiv auf Amphetamine.

Die Gegenstände wurden eingezogen und werden in Zuständigkeit durch die Landespolizei verwertet. Da hier ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt vorliegt, wird gegen den 19-Jährigen Deutschen eine Strafanzeige erstattet. (szo)

