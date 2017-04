Jugendliche mischen ihre Orte auf Treffpunkte, Musikfestivals, ein Fußballcamp – junge Leute wollen, dass was losgeht. Jetzt gibt es Geld für die besten Ideen.

Verschiedene Jugendklubs bekommen Geld für ihre Ideen. © Symbolfoto: dpa

Selbst etwas auf die Beine stellen ist angesagt: Immer wieder beklagen junge Leute, dass auf dem Land zu wenig los ist. Fünf Jugendgruppen wollen das ändern. Sie haben sich beim Flexiblen Jugendmanagement des Jugendrings Sächsische Schweiz-Osterzgebirge um Geld für Projekte beworben, haben ihre Ideen vor einer Jury präsentiert – und bekommen nun gar nicht mal so schmale Unterstützung.

Der Verein Lebensart Glashütte bekommt 1 500 Euro für eine Tischtennisplatte, die dieses Jahr als Treffpunkt in der Stadt aufgestellt werden soll. Die Organisatoren des Festivals „Electronic Valley“ am Trebnitzstein in Döbra bekommen 800 Euro, um damit die Licht- und Tontechnik des Festivals für elektronische Musik am 1. Juli aufzuwerten. Für den Jugendklub 67 Schlottwitz gibt es 750 Euro. Die Jugendlichen möchten mit dieser Unterstützung das Jugendklub-Jubiläum vom 11. bis 13. August zu einem Dorffest machen. Genau 1 000 Euro gibt es für den Jugendklub Olymp in Pirna-Sonnenstein, der ein offenes Soccer-Turnier am 24. Juni organisiert. 1 200 Euro schließlich erhält der Jugendklub Bad Gottleuba für das Metal-Festival „Saturday Metal Fever“ am 12. August.

Das Geld für die Projekte stammt vom Landkreis sowie aus Spenden mehrerer lokaler Unternehmen. (SZ/ce)

