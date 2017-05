Jugendliche legen sich für 48 Stunden ins Zeug Am Wochenende steht die bundesweite Aufräumaktion an. Im Landkreis sind rund 1000 junge Leute am Start.

Jetzt dauert es nur noch eine Woche, bis wieder die legendäre 48-Stunden-Aktion beginnt. Vom Freitag, dem 12. Mai, bis zum Sonntag, 14. Mai, sind beim bundesweiten Aktionstag allein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge rund 1 000 junge Menschen in 99 Jugendgruppen unterwegs. Das teilt der Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit, der das Projekt koordiniert. Die jungen Menschen werden sich innerhalb von zwei Tagen ehrenamtlich engagieren – sodass sie und die Gesellschaft einen Vorteil von der Aktion haben.

Besonders hervorgetan haben sich bei der Aktion in den vergangenen zehn Jahren die Jugendfeuerwehren des Landkreises. So werden beispielsweise Parks gesäubert, Müll gesammelt oder Jugendräume auf Vordermann gebracht. In Bannewitz wird ein Bürgerpark gebaut. Die Jugendlichen überlegen sich jedes Jahr selbst, wie und wo sie sich engagieren wollen. (SZ)

