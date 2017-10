Jugendliche können sich austesten Zwei große Uhrenfirmen stellen speziell für Schüler ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten vor.

Schonn seit Jahren gibt es für Schüler Schnuppertage in der Uhrmacherschule © Archiv: Kamprath

Die Uhrenmanufaktur Glashütte Original sucht wieder Jugendliche, die den Beruf des Uhrmachers oder den des Werkzeugmechanikers ergreifen wollen. Dazu öffnet das Unternehmen am Sonnabend die Türen der manufaktureigenen Uhrmacherschule „Alfred Helwig“. „Dazu sind alle interessierten Gäste herzlich eingeladen, nach Glashütte zu kommen, um sich die Lehrräume und Werkstätten der Uhrmacherschule anzuschauen und sich umfassend über die Lehrausbildung bei Glashütte Original zu informieren“, sagt Firmensprecher Michael Hammer. Das Angebot richtet sich an interessierte Schüler, die in den kommenden Jahren eine Ausbildung beginnen möchten und sich näher über die Berufe Uhrmacher und Werkzeugmechaniker informieren möchten.

Seit 16 Jahren bildet Glashütte Original Lehrlinge in diesen beiden Berufen aus. An diesem „Tag der offenen Tür“ werden wieder Ausbilder sowie Lehrlinge vor Ort sein, um den Gästen ihr Handwerk, Lehrinhalte und die moderne Ausbildungsstätte genauer vorzustellen. „Gern werden dabei auch alle Fragen zur Lehrzeit, zu späteren Einsatzmöglichkeiten und möglichen Perspektiven beantwortet“, sagt Hammer. Zudem sind die Besucher wieder eingeladen, sich selbst einmal als Uhrmacher oder Werkzeugmechaniker zu versuchen und einige praktische Arbeiten auszuprobieren. Ein ähnliches Angebot unterbreitet Mitbewerber Lange jungen Leuten. Der Luxusuhrenhersteller lädt ebenfalls am Sonnabend, von 10 bis 15 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür in sein Aus- und Weiterbildungszentrum ein. (SZ/mb)

Tag der offenen Tür bei Glashütte Original, Schillerstraße 3a , 21.10., 10-16 Uhr. Das Uhrenmuseum im selben Gebäude hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Tag der Ausbildung bei Lange Uhren, 21.10., 10-15 Uhr

zur Startseite