Jugendliche holen Müll aus der Neiße

Der Kinder- und Jugendclub der evangelischen Stadtmission hat zusammen mit Mitgliedern der Grünen Jugend Görlitz Müll aus der Neiße gesammelt.

Die Aktion machte Spaß – aber das Gefundene die Sammler auch nachdenklich.

Görlitz. Nun haben sich doch noch Nachahmer in Görlitz für die Aktion „Saubere Neiße“ gefunden. Mitglieder des Kinder- und Jugendclubs der Evangelischen Stadtmission und der Grünen Jugend Görlitz fischten am Wochenende herangespülten und illegal entsorgten Müll aus der Neiße an der Obermühle.

Vom Bobbycar über Gartenstühle bis hin zur Bauschaumsprühdose war alles dabei und brachte die Mädchen und Jungen zum Schwitzen, erklärte Stadtmissionarin Anika Dürrbeck anschließend. Unterstützt wurde die Aktion von dem Besitzer der Obermühle, Jörg Daubner, der den Mädchen und Jungen Boote für die Aktion zur Verfügung stellte. (SZ)

