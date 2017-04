Jugendliche hören schlecht Fast jeder zweite geht in Döbeln zur Vorsorgeuntersuchung. Nicht jede Kasse kommt dafür auf.

Die U1 bis U9 bis zum sechsten Lebensjahr nehmen fast alle Kinder in Anspruch. Bei der J1 sieht das schon anders aus. © Patrick Pleul/dpa

Kurzsichtigkeit, Hörminderung, Über- oder Untergewicht – kaum ein Jugendlicher ist heutzutage noch kerngesund. Das zumindest besagen die Ergebnisse der Vorsorgeuntersuchungen J1 und J2, die Jugendliche aus der Region Döbeln unter anderem bei Kinder- und Jugendärztin Dr. Margit Richter durchführen lassen. „Selten verlässt ein Jugendlicher nach einer Vorsorgeuntersuchung die Praxis ohne pathologische Diagnose“, sagt die Döbelner Ärztin.

Über 50 Prozent der Zwölf- bis 15-Jährigen nehmen im Altkreis die J1 in Anspruch. Das ist mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt, der bei nur 47,7 Prozent liegt. Darauf weist die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Döbeln in Hinblick auf die Zahlen des Versorgungsmonitors des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung Deutschland hin. Aber noch hat sich die J1 nicht so durchgesetzt, wie die Untersuchungen bis zum sechsten Lebensjahr. Denn obwohl zur U1 bis U9 keine Pflicht besteht, waren zwischen 2009 und 2014 laut dem Sozialbericht des Landkreises zwischen 98,5 und 99,2 Prozent der Kinder wegen der U2 beim Arzt.

Beim Blick in die Statistik fällt auf, dass in der Stadt Döbeln die Bereitschaft dazu am niedrigsten gewesen ist, während in Großweitzschen, Mochau oder Zschaitz in der gleiche Zeit immer alle Kinder die Untersuchung wahrgenommen haben. Zur U6 sind 97,2 bis 98 Prozent der Kinder aus der Region geschickt worden. Bei der U9 lässt die Beteiligung bereits deutlich nach. Waren es 2009/10 noch fast 93 Prozent, sind es 2013/14 nur noch 88 Prozent gewesen. Diesen Trend bestätigt auch der Barmer Arztreport 2017 für den Freistaat Sachsen. An den Kosten liegt das nicht. Denn bis zur U9 übernehmen die Krankenkassen die Zahlung der Untersuchung

Anders sieht das bei den folgenden Kontrollen aus. So bezahlt beispielsweise die IKK Classic derzeit noch nicht die Kosten für die U10 und U11 sowie die J2. Das könnte sich jedoch bald ändern: „Zu Leistungserweiterungen im Bereich der Kinder- und Jugendvorsorgeuntersuchungen über den gesetzlichen Rahmen hinaus wird aktuell in unserem Haus beraten. Die Entscheidung dazu steht jedoch noch aus“, teilte Andrea Ludolph, Pressereferentin Sachsen bei der IKK Classic, mit. Für zusätzliche Kontrollen, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst sind, müssen Patienten und Angehörige mit Kosten in Höhe von 50 bis 60 Euro rechnen. „Diese können von Arzt zu Arzt variieren“, sagt Barmer-Sprecherin Claudia Szymula. Sie rät, vor Beginn der Kontrolle beim Arzt nach der Höhe zu fragen.

Die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen nimmt immer weiter ab, je älter die Jugendlichen werden. Das wird an den Angaben von Annett Böttcher, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Techniker Krankenkasse, deutlich. Nur knapp 16 Prozent der versicherten Jugendlichen gehen zur U10 und U11, die J2 besuchen nur noch fünf Prozent der 16- bis 17-Jährigen. Deutlich besser ist mit 65 Prozent die Beteiligung an der J1. Dabei sind alle Vorsorgeuntersuchungen wichtig, sagt Margit Richter.

„Die J1 und die J2 sind die letzten größeren Vorsorgeuntersuchungen, bevor die Jugendlichen ins Erwachsenenalter kommen“, sagt die Medizinerin. Bei diesen Kontrollen geht es nicht nur um die körperliche und geistige Entwicklung der Patienten. „Die Untersuchungen sind für die Jugendlichen auch einmal die Gelegenheit, um über Probleme zu reden. Besprochen werden unter anderem Suchtprobleme, wie Nikotin, Alkohol oder Drogen, sowie Probleme in der Schule, im Elternhaus oder mit Mobbing“, informiert die Ärztin.

Bei vielen ihrer Patienten stellt Richter Kurzsichtigkeit fest. „Vor allem die Fehlsichtigkeit hat zugenommen, was an dem gesteigerten Medienkonsum der Jugendlichen liegt“, sagt sie. Häufig diagnostiziert die Ärztin bei den Patienten auch Haltungsschäden, wie eine Verbiegung der Wirbelsäule, oder Erkrankungen der Schilddrüse. Werden die Probleme frühzeitig erkannt, können entsprechenden Therapien oder Behandlungen in die Wege geleitet werden.

Bestandteil der J2 ist es aber auch, allein mit den Jugendlichen, ohne die Eltern, über Störungen in der Pubertät oder Sexualität zu sprechen, erklärt Claudia Beutmann von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Selbst Beratung bei der Berufswahl kann bei der J2 Thema sein. „Durch die Untersuchungen sollen mögliche Gefahren für die Gesundheit der Anspruchsberechtigten dadurch abgewendet werden, dass bei gefundenen Verdachtsfällen eine Diagnostik, Beratung und rechtzeitige Behandlung erfolgt“, so Beutmann.

