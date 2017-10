Jugendliche hinterlassen Spur der Verwüstung Die Gemeinde erstattet Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Randalierer sind keine Unbekannten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Schild an der Hauptstraße wurde heruntergerissen. © Gemeinde Zschaitz Das Schild an der Hauptstraße wurde heruntergerissen.

Der grüne Stift dient als Wegweiser. Auch an ihm wurde herumgezerrt.

In der Nacht zum Sonntag haben Jugendliche vom Haus der Dienste in Zschaitz bis nach Goselitz eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das teilte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) zur Ratssitzung am Montag den Räten mit und zeigte ihnen eine entsprechende Fotodokumentation.

„Bürger haben die Randale gegen 4.15 Uhr bemerkt und auch einige Jugendliche erkannt“, so Immo Barkawitz. So eine Zerstörungswut habe es lange nicht in der Gemeinde gegeben. Aber in letzter Zeit habe sie zugenommen. Was nun passiert sei, könne allerdings nicht mehr hingenommen werden, so der Bürgermeister.

„Ich werde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung einreichen“, so der Bürgermeister. Das sei kein Spaß mehr, sondern bitterer Ernst.

Er nannte einige Beispiele, die die Zerstörungswut der Jugendlichen sichtbar zeigen: Die Stifte, die die Hortkinder als Wegweiser herstellten, waren umgeknickt, das Schild der Riesaer Straße verdreht, das Umleitungsschild an der Kirchstraße auf den Hang geworfen, das Werbeschild des Elektrobetriebes von Axel Schüller aus der Halterung herausgerissen, an der Schulstraße das Schild zur Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer in der Stunde verdreht, das Hauptstraßenschild abgerissen.

Die Aufzählung ging weiter. Auch eine Stange mit einem Hydrantenschild der OEWA, das kennzeichnet, wo sich der nächste Absperrschieber befindet, wurden herausgerissen.

Barkawitz hat bereits telefonisch Kontakt mit einigen Jugendlichen aufgenommen, die beim Randalieren beobachtet wurden. Bis Dienstagabend sollen sie die Namen mitteilen, die bei den Zerstörungen dabei waren. „Für die Schäden, deren Höhe ich noch nicht benennen kann, müssen die privaten Versicherungen aufkommen“, so Barkawitz.

Er gab in der Vergangenheit bereits Gespräche mit den jungen Leuten, die bisher für kleinere Beschädigungen bekannt waren. „Die Jugendlichen äußerten den Wunsch, einen Treffpunkt zu haben. Doch was jetzt passiert ist, ist völlig kontraproduktiv. Solche Jugendlichen sind in der Gemeinde fehl am Platz“, sagte Immo Barkawitz. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben bereits einige Schäden beseitigt.

zur Startseite