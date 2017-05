Jugendliche hängen noch immer in der Luft Noch gibt es keine Lösung für die jungen Leute, die eine Unterkunft suchen. Die Kalthalle steht nicht mehr zur Verfügung.

Die Kalthalle auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke wird zurzeit mit Zustimmung der Stadt von jungen Graffiti-Künstlern besprüht. © Dietmar Thomas

Schon lange suchen die jungen Leute von Hartha, die sich in der Interessengemeinschaft Bronx zusammengefunden haben, eine Unterkunft. Einen Lichtblick gab es im September vergangenen Jahres. Die Stadträte beschlossen, dass die Jugendlichen einen Teil der Kalthalle auf dem Gelände der ehemaligen Hausschuhwerke nutzen dürfen.

Die Stadt kann die Sanierung der Kalthalle nicht finanzieren

Doch der Lichtblick ist verschwunden. Die Kalthalle wird den jungen Leuten nicht zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage eines Bürgers zur Ratssitzung antwortete Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos), dass es ein Baugutachten gebe, dass die notwendigen Arbeiten zu teuer und damit nicht finanzierbar sind. Auf Nachfrage des DA erklärte der Bürgermeister, dass auf Anregung eines Planungsbüros die Mauern der Kalthalle freigelegt worden seien. „Die Gründung ist nicht in Ordnung“, so Kunze. Eine erste Schätzung habe einen Sanierungsaufwand von rund 100 000 Euro ergeben – ohne Sanitär- und Elektroinstallationen.

Man sei mit den Jugendlichen im Gespräch, so Kunze. Doch es gebe zwei Probleme: Potenzielle Vermieter sind nicht bereit, ihre Räume an die jungen Leute zu vermieten. Und die Räume, die im Eigentum der Stadt sind, werden von den Jugendlichen nicht gewollt. Meist liegen sie in der Nähe einer Wohnbebauung, sodass lautes Musikhören oder gar Konzerte nicht möglich sind. Benötigt wird ein möglichst zentraler Treffpunkt bei dem sowohl soziale Jugendarbeit geleistet und an dem es auch einmal laut werden kann. Da es zurzeit keine Alternative und damit in Hartha keinen Treffpunkt für junge Leute gibt, wollte Stadtrat Stefan Orosz (Die Linke) das Thema zum Tagesordnungspunkt der Ratssitzung machen.

Stadtrat beantragt, einen Experten für die Raumsuche einzusetzen

Deshalb stellte er einen entsprechenden Antrag. Gesprochen werden sollte, wie es mit der Jugendarbeit weitergeht und ob die Stadtverwaltung einen Experten für die Raumsuche einsetzen soll. Stadträtin Mandy Schützel (Freie Wähler) wollte wissen, um welchen Experten es sich handeln soll. „Das müssen die Räte festlegen“, so Stefan Orosz.

Der Bürgermeister spielte den Ball weiter und verwies auf den Kultur- und Sozialausschuss, bei dem dieses Thema vorberaten werden soll. Eine Abstimmung ergab, dass die Mehrheit nicht damit einverstanden war, die Objektsuche für die Jugendlichen zum Tagesordnungspunkt zu machen. „Das soll in den Ausschüssen vorberaten werden. In diesen Gremien ist eine Meinungsfindung effektiver“, so CDU-Stadtrat Christian Zimmermann.

Auch die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros Sachsen, das den jungen Leuten beratend zur Seite steht, fragen, wie es mit der offenen Jugendarbeit in Hartha weitergehen soll. Deshalb laden sie für den 31. Mai um 18.30 Uhr zu einer Diskussionsrunde in die Bibliothek ein.

Ina Lorenz will einen Rückblick wagen und darüber sprechen, wie die Zukunft aussehen könnte.

Im Treffpunkt soll auch Sozial- und Bildungsarbeit angeboten werden

„Hartha hat für Kinder einiges zu bieten. Doch die Jugendlichen, die älter als 16 Jahre sind, sich treffen und ihre Freizeit gemeinsam gestalten wollen, haben dazu keine Möglichkeit, die ihnen von der Stadt zur Verfügung gestellt wird“, so Ina Lorenz vom Kulturbüro Sachsen. Die Frage sei, welches Konzept die Stadt überhaupt für die Jugendarbeit habe. Denn bei der Vorstellung des sogenannten Sozialraumporträts vor knapp einem Jahr sei deutlich geworden, dass bereits bei den 13-/14-Jährigen Interesse an einem eigenen Raum besteht, in dem sie ihre Freizeit verbringen können. Mit der Schließung des Sunshine ist die einzige Möglichkeit dafür in Hartha weggefallen. „Es geht auch nicht nur um einen Treffpunkt“, so Ina Lorenz. In den Räumen, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen könnten, wäre auch die Arbeit eines mobilen Sozialarbeiters und Einzelfallhilfen und Vermittlungen an andere Stellen möglich. Lorenz denkt auch an Bildungsarbeit, indem zum Beispiel Workshops angeboten werden.

Für einen Punkt des Sozialraumporträts haben die Räte bereits die Voraussetzungen geschaffen. Es geht darum, die Jugendlichen in die Kommunalpolitik einzubeziehen. Es gab grünes Licht für das Planspiel Kommunalpolitik, das jeweils in den neunten Klassen behandelt und auch praktisch untersetzt wird. Gleichzeitig soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass sich diejenigen , die das möchten, weiter in einem Jugendbeirat engagieren können.

zur Startseite