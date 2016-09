Jugendliche haben sich für Kalthalle entschieden Seit November hat die Interessengemeinschaft Bronx keinen Treffpunkt. Die Suche nach Ersatz war schwierig.

Diese Kalthalle steht auf dem ehemaligen Gelände der Hausschuhwerke. Den vorderen Teil nutzt der Harthaer Künstler Gerhard Dörner. Den Rest teilen sich der Ford-Club und die Interessengemeinschaft Bronx. © Dietmar Thomas

Endlich haben die jungen Leute, die sich zur Interessengemeinschaft (IG) Bronx zusammengefunden haben, einen neuen Treffpunkt in Aussicht. Im Juni hatte ihnen die Verwaltung drei Vorschläge unterbreitet. Am schnellsten zu realisieren ist die Nutzung der sogenannten Kalthalle auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke. Im vorderen Teil arbeitet der Harthaer Künstler Gerhard Dörner. Der übrige Teil der Halle ist etwa 400 Quadratmeter groß und wird zurzeit als Lagerhalle genutzt. Diese Fläche soll durch eine Mauer geteilt werden. So wird Platz für die Interessengemeinschaft Bronx und die Mitglieder des Ford-Clubs geschaffen.

„Es ist gut, dass wir ab nächstem Jahr wieder einen Treffpunkt haben. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt und was wir stemmen können“, so Franz Fischer von der IG Bronx. Alle Jugendlichen seien guter Hoffnung, dass das eine gute Sache werde. Genaue Pläne gebe es noch nicht, da sich die jungen Leute bisher nur einmal im Objekt umgesehen konnten. Das ist zurzeit vermietet. Außerdem will die Stadt noch den Giebel sanieren, die Trennwand einbauen und die Medienanschlüsse wie Strom, Wasser und Abwasser verlegen lassen. Das ist das Ergebnis einer Beratung von Verwaltung, den Jugendlichen, Stadträten und dem Kulturbüro, das die jungen Leute bei ihrer Arbeit unterstützt. Auch im Stadtrat am Donnerstag soll es um die Entwicklung der Kalthalle gehen.

Die Jugendlichen sind komplett für die Innenausstattung inklusive Heizung und Sanitäranlagen zuständig. „Gut ist, dass wir Gegenstände wie Sofas, die Bar oder den Tischkicker aus der alten Bronx wieder aufstellen können“, sagte Franz Fischer. Außerdem sei das Außengelände gut.

Die Mitglieder der IG Bronx hoffen, ihren Teil der Halle im Frühjahr nächsten Jahres in Besitz nehmen zu können. Nach wie vor steht ihr Angebot, ihre Fähigkeiten in handwerklichen Berufen und ihre Beziehungen für den Ausbau zu nutzen.

Die beiden anderen vorgeschlagenen Varianten kamen für die jungen Leute aus verschiedenen Gründen nicht infrage. Das eine Angebot lag außerhalb der Stadt und das andere Objekt wird erst in den nächsten Jahren frei.

Die Jugendlichen suchten, wenn auch unter einem anderen Namen, seit Ende 2014 nach einer Bleibe. Damals sollte es das Bahnhofsgebäude sein. Die jungen Leute hatten sich nach langem Hin und Her mit dem Gedanken abgefunden, die Bronx zu nutzen. Und das passte ganz super. Jüngere und Ältere trafen sich auf dem Gelände. Eine BMX-Bahn wurde angelegt und es gab einen aufblasbaren Pool zur Abkühlung im Sommer. Doch dann wurde der IG im Oktober 2015 mitgeteilt, dass dieses Gebäude aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

„Wir haben uns jetzt immer privat getroffen. Doch das ist nicht das, was wir wollen“, so Franz Fischer. Außerdem ist der Platz nicht ausreichend. Den Jugendlichen geht es um Kunst, Musik, den Austausch zwischen Generationen. Es soll Workshops und Veranstaltungen geben. Die jungen Leute wollen auch etwas lauter Musik hören können.

Deshalb lehnten sie Objekte, die im bewohnten Gebiet lagen, und ihnen angeboten wurden, ab. Widerstand gab es vonseiten der Bevölkerung als den jungen Leuten der Dorfgemeinschaftsraum in Langenau angeboten wurde (DA berichtete).

