Jugendliche gestalten „Kleinen Fürst-Pückler-Park“ Der Schlosspark in Daubitz ist in einem etwas verwilderten Zustand. Dem soll wieder neues Leben eingehaucht werden.

Unter Anleitung von Paul Kiesbye (li.) bauen FÖJler eine lebende Weidenhecke auf das Parkgelände. © Bernhard Donke

Feuchtwarme Luft und leichter Regen hat den 26 Jugendlichen im freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ) des Vereins Valtenbergwichtel das Arbeiten im Schlosspark in Daubitz nicht gerade angenehm gemacht. Von 1875 bis 1895 angelegt im englischen Stil, vom damaligen Gutsbesitzer und Schlossherren Christian Friedrich Roscher, zeigt sich dieser heute in einen etwas verwilderten Zustand.

Die Jugendlichen sind daher vorigen Donnerstag mit Elan und Engagement dabei, Nistkästen, Parkbänke, Insektenhotels, eine lebende Weidenhecke zu bauen und Totholz und den wuchernden japanischen Staudenknöterich aus dem Parkgelände zu entfernen. Da wird in Gruppen verteilt im Parkgelände gesägt und den Laub des vergangenen Jahres mit Harke und Rechen zu Leibe gerückt. In der Gutshofwerkstatt werden von den Jugendlichen unter Anleitung eines Holzgestalters starke Eichenbohlen gehobelt und abgeschliffen und so für Sitzbänke, die später im Park einen Platz finden sollten, aufgearbeitet. Genauso, wie hohle Baumringe von Erlen, aus denen unter Anleitung von Annett Tschäschke Nistmöglichkeiten für Vögel und Insektenhotels entstehen. Eine andere Gruppe, von Paul Kiesbye angeleitet und unterstützt, baut einen lebenden Weidenzaun und eine Schutzhecke aus Totholz, die mal Heimat und Nistmöglichkeiten für Insekten und Vögel bieten sollen.

Annett Tschäschke, gelernte Erzieherin aus dem baden-württembergischen Taubertal stammend, und ihr Lebenspartner Jörg Anders, Zimmerermeister, Bautechniker aus Reichenbach betreiben seit sieben Jahren auf dem Gutshof Daubitz eine kleine biologische Landwirtschaft mit Geflügel, Schweinen und Pferden im Nebenerwerb. Ihre Absicht und ihr Ziel ist es, wieder landwirtschaftliches Leben in den Gutshof zu bringen. So bemühen sie sich auch seit Jahren um eine Neugestaltung und Wiederbelebung des zum Gutshof gehörenden ehemaligen Schlossparks, der auch in Fachkreisen der „Kleine Fürst-Pückler-Park“ genannt wird. Dieses Mal haben sie die Jugendlichen vom Valtenbergwichtel auf ihren Hof zu Gast. Die Jugendlichen wollen im Rahmen ihrer handwerklichen Fähigkeiten einen kleinen praktischen Beitrag zur Parkneugestaltung leisten.

Selbst beschäftigt das Paar seit einiger Zeit mit Jalil einen 18-jährigen afghanischen Flüchtling auf dem Gutshof in Daubitz. „Durch ihn sind wir auch auf diese Möglichkeit, unser praktisches Seminar auf den Gutshof zu absolvieren, gekommen“, sagt Annegret Janssen vom Verein Valtenbergwichtel, die sich beim Nistkästen- und Insektenhotelbau engagiert. Dementsprechend war auch die Begrüßung der Jugendlichen auf dem Hof durch Jalil und Annett Tschäschke sowie Jörg Anders herzlich. Jalil zeigte den Ankömmlingen das Areal, während das Paar die Aufgaben verteilte. Gewerkelt haben die Jugendlichen dann mit Pausen bis zum frühen Abend. „Sie arbeiteten sehr fleißig und das bei nicht gerade angenehmem Wetter, wobei sie auch viel Spaß hatten“, sagt Annett Tschäschke am Ende des Arbeitstages.

Annegret Janssen vom Verein bestätigt dann auch ihre Worte. „Es hat uns Spaß gemacht, hier unseren Beitrag zur Parkgestaltung zu leisten“, berichtet sie. „Jörg und Annett sowie alle anderen Helfer und Betreuer standen uns fachlich zur Seite, sodass wir alle unsere Aufgaben gut lösen konnten.“

