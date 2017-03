Jugendliche fühlen sich hingehalten Die jungen Leute der Bronx hoffen weiter auf ein neues Domizil in der Kalthalle. Ob sie dort einziehen, ist noch unklar.

Vor einem halben Jahr haben die Harthaer Stadträte beschlossen, dass sich die jungen Leute der Jugendinitiative Bronx in einem Teil der ehemaligen Kalthalle der Hausschuhwerke einen neuen Treffpunkt einrichten können. Getan hat sich seither allerdings wenig. © Archiv/Dietmar Thomas

Vor einem halben Jahr haben die Harthaer Stadträte beschlossen, dass sich die jungen Leute der Jugendinitiative Bronx in einem Teil der ehemaligen Kalthalle der Hausschuhwerke einen neuen Treffpunkt einrichten können. Getan hat sich seither allerdings wenig. Immer wieder flammt die Diskussion um den Standort auf. So auch im jüngsten Stadtrat. Sowohl ein Bürger als auch Linken-Stadtrat Stefan Orosz sprachen das Thema an. Schließlich hatte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) in der Ratssitzung Anfang Februar versprochen, die Jugendlichen innerhalb von zwei Monaten darüber zu informieren, wie es weiter geht.

Doch auch diesmal lautete die Antwort: „Es gibt noch Klärungsbedarf.“ Die Jugendlichen seien darüber informiert und würden dies akzeptieren. In einer der nächsten Sitzungen werde der Stadtrat über die Kalthalle entscheiden. Auf Nachfrage des DA erklärte Kunze, dass auf Anregung eines Planungsbüros die Mauern der Kalthalle freigelegt worden seien. „Die Gründung ist nicht in Ordnung“, so Kunze. Eine erste Schätzung habe einen Sanierungsaufwand von rund 100 000 Euro ergeben – ohne Sanitär- und Elektroinstallationen. Die Jugendlichen könnten sich auch jederzeit nach Alternativen umsehen.

Daran denken die jungen Leute im Moment aber nicht. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass die Kalthalle ihr neues Domizil wird. Allerdings bemängeln sie die Informationspolitik der Stadt. „Wir mussten uns um alle Informationen selbst kümmern. Von der Stadt ist niemand auf uns zugekommen“, sagt Ina Lorenz vom Kulturbüro, das die Jugendinitiative unterstützt. Von den baulichen Problemen hätten sie auch nur durch Zufall erfahren, als sie das Bauamt um den Schlüssel für die Kalthalle baten.

„Wir wollten uns in der Halle umsehen, um uns schon um die Innenausstattung zu kümmern“, erklärt Lorenz. Sie habe auch in Erfahrung gebracht, dass eine Sanierung der Halle mithilfe von Fördergeld aus dem Leaderprogramm möglich wäre. Aber das müsste jetzt beantragt werden – von der Stadt.

Die Jugendlichen seien sehr verständnisvoll. Aber sie wollen mitbestimmen. „Dafür sind aber mit den Verantwortlichen in der Verwaltung ein Kontakt auf Augenhöhe und sachliche Gespräche nötig“, meint Ina Lorenz. Beides werde vermisst. Stattdessen fühlen sich die Jugendlichen hingehalten.

Die Frage sei, welches Konzept die Stadt überhaupt für die Jugendarbeit habe. Denn bei der Vorstellung des sogenannten Sozialraumporträts vor knapp einem Jahr sei deutlich geworden, dass bereits bei den 13-/14-Jährigen Interesse an einem eigenen Raum besteht, in dem sie ihre Freizeit verbringen können. Mit der Schließung des Sunshine ist die einzige Möglichkeit dafür in Hartha weggefallen.

Eine befristete Minilösung dafür hat die Stadt im Blick. In den Sommerferien schließt der Hort für zwei Wochen. Es werde geprüft, ob die Räume in dieser Zeit für die Jugendlichen geöffnet werden können, die bisher den Sunshine besucht haben, so Ronald Kunze. „Es liegt mir am Herzen, dass wir ihnen etwas anbieten können“, meint er.

zur Startseite