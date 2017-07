Jugendliche erneuern Gräber in Meißen Zwei Wochen dauert der Arbeitseinsatz, an dessen Ende eine Gedenkfeier steht. Los geht es am kommenden Dienstag.

Die internationale Organisation „Jugendbegegnung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ wird vom 1. bis zum 15. August in Meißen zu Gast sein. Ihre Mission: Die Kriegsgräber auf dem Neuen Johannesfriedhof erneuern. Dafür kommen sie für einen längeren Arbeitseinsatz zusammen. Die offizielle Eröffnung des Jugendlagers findet laut Informationen der Stadt am kommenden Donnerstag um 10 Uhr statt.

In diesem Rahmen kündigt der Chef des Meißner Krematoriums Jörg Schaldach an, wird es eine Begrüßung und kurze Ansprache des Meißner Oberbürgermeisters Olaf Raschke (parteilos) geben. Am Ende des Jugendlagers steht am 14. August um 10 Uhr eine Gedenkfeier samt Einweihung der neu gestalteten Grabstätten an. Der neue Johannesfriedhof befindet sich an der Max Dietel-Straße.

