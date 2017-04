Jugendliche bei Unfall verletzt

Bei Unfall verletzt Neukirch. Bei einem Zusammenstoß sind Donnerstagmittag in Neukirch ein 17-jähriger Mopedfahrer und seine gleichaltrige Sozia leicht verletzt worden. Ein 60-Jähriger war mit seinem Opel auf der Weifaer Straße nach links in die Mühlgutstraße abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Krad kollidiert. Der Rettungsdienst versorgte die Jugendlichen.

Betrunkenen Autofahrer gestoppt Kamenz. Nach dem Hinweis einer Supermarkt-Mitarbeiterin stoppten Polizisten am Donnerstagabend einen Autofahrer in Kamenz. Die Frau hatte gesehen, wie der offenkundig betrunkene Mann in einen Skoda stieg und losfuhr. Kurz darauf stoppte eine Streife den Pkw auf der Hohen Straße. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit umgerechnet 1,84 Promille unterwegs. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem 42-Jährigen die Weiterfahrt.

Bodenplatten besprüht Bautzen. In der Nacht zu Freitag beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche, die Farbe auf Bodenplatten auf dem Bautzener Kornmarkt sprühten. Der Mann rief die Polizei. Eine Streife des Einsatzzuges griff am Tatort einen 18-Jährigen auf. Wenig später stellten sich eine 19-jährige Frau sowie eine 16-Jährige bei der Polizei. Alle drei sind deutscher Nationalität. Die Jugendliche räumte ein, die Farbe aufgesprüht zu haben.

An der Kreuzung kollidiert Gaußig. An der Kreuzung Naundorfer Straße/Medewitzer Straße in Gaußig sind am Donnerstag ein Renault und ein Motorrad kollidiert. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer (18) leicht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 4 000 Euro.