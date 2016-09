Jugendklubs erhalten Finanzspritze

Auch in diesem Jahr können die Klingenberger Jugendklubs mit einer Zuwendung der Gemeinde rechnen. 500 Euro Betriebskostenzuschuss für die Klubs in Borlas, Ruppendorf, Colmnitz, Klingenberg und Röthenbach über die Vereinsförderung beschloss unlängst der Gemeinderat. Allerdings nicht für alle: Die Klubs in Obercunnersdorf und Höckendorf erhalten den Zuschuss diesmal nicht, weil sie nach Ansicht der Verwaltung die Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Altersstruktur nicht erfüllen. Um förderberechtigt zu sein, müssen sie mindestens sieben Mitglieder zwischen 14 und 27 Jahren und eine demokratisch verfasste Struktur auf- sowie gemeinnützige Tätigkeiten im Förderjahr nachweisen. Neben der Grund- und der Betriebskostenförderung kann zusätzlich eine projektbezogene Förderung beantragt werden. (jan)

