Jugendklub mischt bei Palaisweihnacht mit Die Zabeltitzer öffnen am 3. Advent auf dem Vorplatz ihren eigenen Backschweinstand.

Paul Terpe, Frank Ludwig (Mütze), Sandro Bockel und Marcel Schmidt haben herangeschafft, was für die Palaisweihnacht einzukaufen war. © Kristin Richter

Zabeltitz. Bratwurst gibt es überall – darum soll auf dem Zabeltitzer Weihnachtsmarkt nun erstmals zarte und saftige Happen vom Schwein angeboten werden. Am Sonntag ab morgens um zehn wollen Sandro Bockel und seine Mitstreiter vom Zabeltitzer Jugendklub am Backschweinstand stehen. „Es macht uns einfach Spaß, bei den Veranstaltungen im Ort mitzumischen“, erklärt der Klub-Chef. Beim Parkfest im Sommer haben die jungen Zabeltitzer die Organisation sogar komplett in der Hand.

Eigentlich hätten sie sich schon beim diesjährigen Hubertusfest einbringen wollen, sagt Bockel. Aber da waren etliche der Mitglieder nach München auf die „Wiesn“ gereist, so dass es an Personal fehlte. „Aber diesmal bekommen wir zwei Schichten mit jeweils sieben Leuten hin“, so der Zabeltitzer. Sorgen, dass sie mangels Übung das Backschwein verkohlen könnten, hätten sie nicht. Im Bekanntenkreis gebe es einen Fleischer, der sich mit so etwas auskennt und den Prozess unauffällig überwacht. Und wenn die Sache jemandem doch zu heiß sei, könne er sich der Zubereitung von Rauchwurst, Bratwurst oder Bockwurst widmen, die ebenfalls am Jugendklub-Stand zu haben sind. Auch zu den Betreibern von „Obstweine 24“ gibt es einen guten Draht – die sorgen nebenan dafür, dass immer etwas zum Nachspülen vorhanden ist.

Am Donnerstagabend hatte sich bereits eine vierköpfige Jugendklub-Abordnung nach Radeburg aufgemacht, um das Zubehör für den Backschweinverkauf zu besorgen. Teller, Servietten, Plastikbesteck, Müllsäcke, aber auch Weihnachtsdekoration und vor allem einen Lichterschlauch. Wenn sie schon den ganzen Tag auf dem Palaisvorplatz zugange seien, dann wollten sie auch bisschen auffallen“, sagt Sandro Bockel. Am Abend soll die Holzhütte dann sogar festlich angestrahlt werden. Am Freitag wurde dann in Görzig das Schwein abgeholt, zum Fleischer gebracht und geschlachtet. Heute muss es noch gebrüht werden, und dann ist es fertig für den Grill. „Ich hoffe, dass wir unsere Backschwein-Premiere gut über die Bühne bringen“, erklärt das Zabeltitzer JC-Oberhaupt. „Meines Wissens hat es so etwas zur Palaisweihnacht noch nicht gegeben.“

Der Jugendklub in der Rödergemeinde hat zurzeit etwa 20 Mitglieder. Die meisten sind dem Teenie-Alter längst entwachsen. Aber das sehen die Zabeltitzer nicht so eng. In ihrem Domizil an der ehemaligen Gemeindeverwaltung seien Leute jeden Alters willkommen, sagt Sandro Bockel. Zum Public Viewing bei Fußball-Übertragungen zum Beispiel kommen nicht nur Leute zwischen 15 und 25. Da sei der Jugendklub dann eher ein Dorfklub. Legendär die Veranstaltung, die zur Fußball-WM 2006 organisiert worden war. Da füllten die Besucher locker den benachbarten Handballplatz. Das wird im nächsten Jahr beim Championat in Russland nicht mehr möglich sein, denn der Platz steht mittlerweile zum Verkauf. Aber das Public Viewing in Zabeltitz soll deswegen nicht ausfallen.

Gleich nach der Palaisweihnacht müssen sich die Jugendklub-Mitglieder wieder straffen, denn es steht schon die nächste Veranstaltung an. Zusammen mit dem Gasthof Schneider organisieren sie am 23. Dezember die „Neon beats“. „Die Gaststätte hat früher aller zwei Wochen zum Jugendtanz eingeladen, und das würden wir gern wiederbeleben“, sagt Sandro Bockel. Auf drei Floors werden am Sonnabend Musik der 80er und 90er, Schlager und Techno aus den Boxen wabern. Beginn ist 22 Uhr.

zur Startseite