Jugendklub für Innenstadt geplant Die Stadt Bautzen favorisiert ein Gebäude in der Pchalek-Straße. Zudem steht hoher Besuch bevor.

Billardspielen, Musikhören, Quatschen - junge Leute wünschen sich dafür einen Klub in der Bautzener Innenstadt. Dieser Wunsch könnte nun erfüllt werden. © Steffen Unger

Ein neuer Jugendklub könnte schon bald in Bautzens Innenstadt aufmachen. Das kündigte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) am Freitag während seines Forums im Steinhaus an. Es sei ein größtenteils leer stehendes Haus in der Kurt-Pchalek-Straße dafür vorgesehen, informierte der OB. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der städtischen Wohnungsbaugesellschaft BWB. Aktuell laufen die Gespräche, in welcher Form sich hier ein Treffpunkt realisieren lässt.

Seit Längerem wünschen sich Jugendliche einen Klub im Zentrum. Das wurde in der 2016 ins Leben gerufenen Jugendideenkonferenz (JIK) noch einmal deutlich. Dort entwickelten die Jungen und Mädchen erste Konzepte für einen selbstverwalteten Treffpunkt. Darunter wird verstanden, dass im Jugendklub keine Sozialpädagogen die Entscheidungsgewalt haben, sondern die Jugendlichen die Regeln aufstellen und auf deren Einhaltung achten. Zur Finanzierung des Treffs wollen die Mitstreiter der JIK Fördermittel und Sponsoren akquirieren.

Der neue Jugendklub wird bei der nächsten Jugendideenkonferenz ein Thema sein. Zu der wurde auch die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) eingeladen. Nach den Krawallen auf dem Kornmarkt hatte die Ministerin in der TV-Talkshow „Anne Will“ Bautzen Unterstützung für die Jugendarbeit angeboten. Ein Besuch von Manuela Schwesig in der Spreestadt ist derzeit nicht ausgeschlossen. Sie habe fast schon zugesagt, berichtete Alexander Ahrens bei dem OB-Forum am Freitagabend. (SZ/ma)

