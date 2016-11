Jugendhaus braucht neuen Chef Nora Jesswein hat einen neuen Job gefunden. Der Verein sucht dringend Ersatz – sonst stehen Nutzer vor verschlossener Tür.

Nora Jesswein hat die Jugendhausleitung – und Enrico an der Kletterwand – fest im Griff. Am Jahresende jedoch hört sie auf. © Andre Braun

Dem Verein Jugendhaus Roßwein geht das Personal aus. Dabei ist nicht von ehrenamtlichen Helfern die Rede, sondern von bezahlten Kräften. Nach Christian Fanter, der im Frühsommer eine Stelle in Nossen angenommen hat, geht nun auch Nora Jesswein.

Leicht fällt ihr das nicht. Immerhin neun Jahre ist die Roßweinerin im Jugendhaus angestellt gewesen, hat sich über viele Jahre mit Kollegen eine Stelle geteilt. Seit Fanters Weggang hat sie die 40 Wochenstunden allein bewältigt. Im Prinzip nicht so schlimm. Doch bei einer Arbeitszeit hauptsächlich in den Nachmittags- und Abendstunden besteht Gefahr, dass die Familie auf der Strecke bleibt.

„Ich beginne im Januar beim Mitteldeutschen Fachzentrum Metall hier in Roßwein. Die Leitung hat dringend einen Sozialarbeiter gesucht“, erzählt Nora Jesswein. Die Arbeitszeiten kämen ihr als alleinerziehende Mutter entgegen. Daher auch der Neuanfang. Dem Verein bleibe sie erhalten. „Ich arbeite weiterhin als Kassenwart im Vorstand mit“, verspricht sie.

Vorsitzende Karolina Kempe ist nun umso dringender auf der Suche. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, Hilfe für zehn bis 20 Wochenstunden zu finden. Sie braucht einen Sozialarbeiter als Leiter oder eine Leiterin. „Und nun auch wieder 40 Stunden“, sagt Nora Jesswein. Personelle Unterstützung erhoffe sich der Verein weiterhin über ein Förderprogramm, bei dem es darum geht, sozial schwache Stadtgebiete zu stärken.

Der Antrag ist gestellt. Beinahe täglich warten die Mitarbeiter im Rathaus auf Bescheid von der Sächsischen Aufbaubank. Das Jugendhaus hatte mehrere Projekte eingereicht, unter anderem um Kindern und Jugendlichen gewaltfreie Kommunikation sowie gesunde Ernährung nahezubringen. Personal müsste dann auch über dieses Programm finanziert werden. Die bisherige Stelle im Jugendhaus wird über eine Drittelsplittung von Kommune, Landkreis und Bund bezahlt. „Mehr als eine Person sollte schon Ansprechpartner im Jugendhaus sein“, findet Nora Jesswein. Das sei nicht nur für den Austausch wichtig, sondern auch für die Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus zu organisieren, zu koordinieren und abzusichern, wird ein großer Teil der Arbeit der neuen Leiterin oder des neuen Leiters sein. Aber auch einiges an Büroarbeit wird dem Nachfolger von Nora Jesswein abgefordert.

Ein Großteil des Mitarbeiterteams des Jugendhauses ist bisher im Bereich Soziale Arbeit in der Außenstelle Roßwein der Hochschule Mittweida ausgebildet worden. Auch Nora Jesswein hat hier studiert. Seit die Hochschule ihren Standort in der Muldestadt aufgegeben hat, ist es sowohl für den Verein als auch für potenzielle Mitarbeiter, die nun immer einen Fahrtweg einplanen müssen, schwierig geworden. „Trotzdem haben wir auch in Mittweida einen Aushang gemacht und hoffen auf Bewerbungen“, so die Jugendhausleiterin.

