Jugendgruppen packen an Vereine in Stolpen und Umgebung machten kürzlich bei der 48-Stunden-Aktion mit.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr halfen beim Aufbau der Grillecke in Rennersdorf-Neudörfel. © Symbolfoto: dpa

Drei Vereine in Stolpen und Umgebung haben sich an der kürzlichen 48-Stunden-Aktion des Jugendringes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beteiligt. Ziel dieser jährlichen Aktion ist es, an einem Wochenende etwas Bleibendes zu schaffen. Finanziell unterstützt wird die Aktion durch den Jugendring und die jeweilige Kommune. Um Planung und Organisation müssen sich die Jugendlichen selbst kümmern. Der Jugendklub Heeselicht hatte sich entschieden, das Gemeindezentrum zu renovieren. Schon länger im Blick war auch eine Grillecke am ehemaligen Gasthof Müller in Rennersdorf-Neudörfel, eine Möglichkeit für die Feuerwehr, sich von Nachbarn ungestört zu treffen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben die Aktion genutzt, um beim Aufbau der Grillecke zu helfen.

Stammgast bei der Aktion ist auch die Jugendfeuerwehr von Langenwolmsdorf. In diesem Jahr haben sie eine Übungswand gebaut, die für Trainingszwecke genutzt werden kann. Die Stolpener Filmproduktion Lila hat alle Projekte und die Arbeiten mit der Kamera für einen Film festgehalten. (SZ/aw)

zur Startseite