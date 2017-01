Jugendfeuerwehren treffen sich in Sebnitz

Mehrere Hundert junge Feuerwehrleute werden am zweiten Juni-Wochenende Sebnitz bevölkern. Die Stadt ist am 10. Juni Gastgeber des Kreisjugendfeuerwehrtages, bei dem einmal jährlich der Feuerwehrnachwuchs des gesamten Landkreises zusammenkommt. Der Kreisjugendfeuerwehrtag wird jährlich in einer anderen Kommune ausgetragen, in diesem Jahr feiert er sein 25. Jubiläum. Im vergangenen Jahr in Dohna waren mehr als 500 Teilnehmer dabei, darunter auch Gäste aus dem benachbarten Tschechien.

Dreh- und Angelpunkt des Treffens wird das Gelände rings um das Sport- und Freizeitzentrum Solivital. Rings um den eigentlichen Jugendfeuerwehrtag, bei dem die Mannschaften in Wettkämpfen gegeneinander antreten, findet vom 8. Juni bis 11. Juni ein großes Zeltlager der Jugendfeuerwehren statt. Auch ein Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Kreisjugendfeuerwehr ist in Vorbereitung. (SZ/dis)

